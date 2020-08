Luis Suárez, ni delantero, ni goleador, ni leyenda: promadridista

Lo que queda del Barça medita quién sobra y quién no. A ropa, que hay poca.El brazo armado de la culerada, que besa por donde pisa el presidente, se ha puesto manos a la obra para hacerle un traje de madera de pino al personal. Los pretorianos presidenciales lo tienen más claro que el caldo de un asilo: leña al mono. Por primera vez, desde hace 17 años, el Barça despedía a un entrenador que había ganado dos Ligas y tenía al equipo líder. Conclusión: Valverde sobra, pero el que no se puede nombrar, no. Por primera vez en la reciente historia contemporánea del club, se cambió de caballo en mitad del río, fichando a un entrenador al que se despidió seis meses después. Conclusión: Setién sobra, pero el que no se puede nombrar, no. Por quinta vez en los últimos cinco años, después de gastar 975 millones en fichajes, el Barça se iba de Europa saliendo goleado de Lisboa, como en Turín, y Anfield. Conclusión: Sobra Abidal, pero el que no se puede nombrar, no. Por primera vez desde hace doce años, lo que queda del Barça no ganó ningún título. Conclusión: los jugadores deben pagar, pero el que no se puede nombrar, no.

La máquina de esparcir porquería ha puesto el ventilador en marcha. Su faena, diseñar, prefabricar y señalar a todo bicho viviente susceptible de ser culpable. Inmediatamente después de colar por la escuadra la cortina de humo de Koeman, ahora la operación continúa con una montaña de portadas, columnas, medias verdades y rumores donde se señalan culpables y se moldean listas negras. El último nombre propio en aparecer, Luis Suárez. Los que antes decían que era el mejor delantero centro del mundo son los mismos que ahora asesinan su reputación. Los que antes le lavaban los pies con agua de rosas son los mismos que que ahora le ven un trozo de carne con ojos, al que hay que echar como si fuera un perro. ¿Que Suárez no está bien? Pues como todo el equipo. Lo ve un ciego. Luis tiene 33 años, lleva dos avisando que el club debe fichar un delantero, no tendría problema en ser suplente si le toca y en uno de sus peores años, ha anotado 21 goles. ¿Que el Barça no le quiere? Sencillo. Llamen, negocien, paguen el año que le queda y santas pascuas. Equipos no le faltan. Lo patético de la historia es querer arrojarle porquería gratis al uruguayo, faltándole al respeto y empujándole a salir. Señalarle como el malo de la película es insultar la inteligencia del culé. No se le puede dar ahora un trato mediático de apestado y paria, cuando el que le firmó la renovación es el mismo al que no se debe nombrar. Conclusión: Suárez sobra, pero el que no se puede nombrar, no.

Si el Barça quiere prescindir de Luis Suárez, un delantero como la copa de un pino y tres abetos, adelante. Si creen que ficharán otro mejor, adelante. Que llamen, negocien y paguen el año que religiosamente le firmaron. Aquí paz y después gloria. Lo nauseabundo es seguir echando pestes de un tipo que ha vestido la camiseta del Barça en 300 ocasiones, que ha convertido casi 200 goles y que ha sido, junto a Messi, el único jugador capaz de ganar partidos desde que se fue Neymar. Si quieren echarle, suerte. Lo triste es intentar hacer pasar por jubilado, estorbo y desecho de tienta a un tipo cuyo intolerable crimen ha sido hacer goles de todos los colores. No hace mucho, la hoja parroquial del régimen nos contaba que Suárez era el mejor goleador del equipo, el mejor delantero centro del mundo y una leyenda. Hoy el cuento ha cambiado. Ahora, Luis Suárez no es ni delantero, ni goleador, ni leyenda: es promadridista. Acoso y derribo. Barra libre. Quieren que otra leyenda salga por la puerta falsa. Otra más. Pobre gente. No les cree nadie. Ni siquiera ese al que no se atreven a nombrar. El problema es de los que lo consienten.

Rubén Uría