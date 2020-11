Luis Suárez: "No me preocupa lo que le pase al Barcelona, estoy a muerte con el Atlético"

El uruguayo se muestra muy contento en el Atlético, habla de su relación con Koeman y Simeone y advierte que "veo a Messi como siempre".

Luis Suárez concedió una entrevista al diario As para repasar su situación personal y profesional dos meses después de concretar su fichaje por el procedente de un del que es tercer máximo goleador histórico. El uruguayo dice que sólo piensa en el cuadro rojiblanco y que no piensa celebrarlo si marca frente a los barcelonistas pero admite que le da igual lo que sucede en el plano institucional del club catalán.

Balance en el Atlético

"Muy bueno. Al principio, con todo lo que conlleva un cambio así para la familia, buscando colegio y buscando casa. Pero el club me ha prestado un servicio espectacular. Me ha hecho las cosas muy fáciles. Estoy cómodo y disfrutando de todo".

Aspiraciones Atlético

"La realidad del fútbol es que el Atlético lleva años luchando por estar arriba, por pelear cosas importantes. Tuvo la mala suerte de perder finales, ha ganado hace algunos años una Liga y estas últimas temporadas se la ha peleado con Barça y Madrid. Si se cree y uno está convencido en que tiene buen plantel, con jugadores competitivos. Me ha sorprendido lo competitivos que son los compañeros en el día a día, en positivo. Apoyando a muerte al que juega. Eso uno lo siente y es muy importante para el grupo. Si el equipo se autoconvence, podemos conseguir cosas importantes".

Joao Felix

"Ya en el mostró la clase de jugador que era con la edad tan temprana que tenía. No es fácil cuando vienes del extranjero y en su primer año, que fue de adaptación, dejó grandes detalles de calidad. Creo que este año está empezando a ilusionar a la gente. Él se siente con mucha confianza. Si el resto lo ayudamos y arropamos como lo necesita, puede marcar la diferencia. Pero no tiene que recalar toda la responsabilidad en él: si somos un equipo y todos aportamos lo que debemos, creo que eso va a ser beneficioso para él y para todos".

¿Celebraría un gol ante el Barcelona?

"No lo celebraría, por respeto a mis compañeros y a un club que me ha dado mucho. Obviamente que es especial, por enfrentarme a muchos amigos. Pero voy a defender la camiseta del Atlético a muerte como he defendido todas las camisetas de los equipos en los que he jugado. Estoy disfrutando mucho y tengo ganas de seguir demostrando a nivel mundial qué clase de jugador soy".

Relación con Messi

"Seguimos hablando a menudo. Pero hablamos de la vida. De lo que está pasando hoy en día. El otro día fue el cumpleaños de mi hijo y del suyo recientemente y también hablamos de esas cosas. Tenemos una buena relación y no hablamos sólo de fútbol. Tratamos de apoyarnos entre los dos en temas personales y anímicos".

Actuaciones de Messi

"Tiene 33 años y sabe cómo debe afrontar cada situación. Yo lo veo con la misma ilusión que le veía antes. Disfrutando y no bajando los brazos, que es importante. Porque, aunque a veces la pelota no quiera entrar, sigue intentándolo. Eso dice mucho de él".

Problemas del Barcelona

"La realidad es que lo que pasa en Barcelona a mí no me preocupa mucho. Hoy estoy en el Atlético y defiendo esta camiseta. Prefiero estar al margen de lo que sucede allí".

Relación con Koeman

"La relación que tuve con Koeman fue de profesionalidad. Él me lo comunicó en su momento (el holandés le comunicó que no contaba con él por teléfono) y yo le dije que hasta que no buscase una solución tenía derecho a seguir entrenando en el club. Estuve tres semanas entrenando con la total profesionalidad que me corresponde, sin buscar ningún pero. Me mandaban a entrenar aparte y me entrenaba, él lo entendía porque sabía mi situación. Llegado el momento, me dijo que si no encontrábamos un desenlace sería uno más del grupo, pero yo quería buscar una solución, buscar mi camino y por suerte lo encontré. Lo que tuvimos fue respeto mutuo, yo hacia él por la decisión que tomó como entrenador y él hacia mí por cumplir el rol de profesional de seguir entrenando y sin molestar ni poner ninguna queja sobre la situación que vivía".

¿Messi, al Atlético?

"Lo voy a decir siempre, Leo es lo bastante maduro para tomar él las decisiones que tiene que tomar. Yo jamás le voy a plantear nada, al contrario, siempre voy a defender que donde él esté contento, esté feliz, que tome la decisión que tome. Si en algún momento sale la posibilidad, pues que avise, que obviamente voy a hablar maravillas del club. Pero después, a la hora de plantearle algo, creo que es él quien tiene que decidir y donde él esté contento será lo mejor".