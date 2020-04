Luis Suárez: "Iremos por La Liga y la Champions para tener una alegría después de tantos momentos malos"

El delantero del Barcelona ha explicado cómo vive la cuarentena y mandó un mensaje de optimismos a la afición culé.

Luis Suárez ha explicado cómo está viviendo el confinamiento por el coronavirus junto a su familia y ha querido lanzar un mensaje optimista a la afición del de cara al momento en el que todo pase y puedan volver a jugar al fútbol.

"Al barcelonismo el mensaje claro es primero el de hacer caso a las autoridades y quedarse en casa, que si uno se queda en casa vamos a cuidar a los nuestros, que lo que menos queremos es hacerles daño. Y después, futbolísticamente, que confíen en este grupo, que si se llega a terminar la temporada, que es lo que todos queremos, la vamos a terminar juntos, unidos, peleando por un objetivo claro que es la Liga y la Champions para tener una alegría después de tantos momentos malos que estamos teniendo con este virus. Tener una alegría con la Liga y la Champions sería espectacular", asegura en Mundo Deportivo.

Casi recuperado de su lesión: "Obviamente cuando se vuelva a los entrenamientos creo que voy a estar apto para volver a estar con el equipo, pero siempre antes debo ser evaluado por los doctores y por Juanjo (Brau, el jefe de los fisioterapeutas), el encargado de mi recuperación que estuvo conmigo en el día a día y siempre le voy a estar agradecido. Hasta que no tenga la evaluación final de ellos que me deje entrar con el equipo no voy a estar seguro. Así que dependerá de los primeros días de evaluación, pero creo yo que no va a haber ningún problema siempre y cuando vaya respondiendo bien a las exigencias".

La rebaja de salario de la plantilla: "Era un malestar a nivel general de todos los compañeros porque se dijeron cosas que no eran ciertas, se dijo que los jugadores no querían rebajarse tanto dinero, que había algunos jugadores que no estaban de acuerdo y que digan eso, no estando en el plantel, molesta. Molestaba a todos los compañeros. Lo que está claro es que la predisposición de absolutamente todos los jugadores siempre fue máxima en intentar ayudar al club, en intentar ayudar en la situación que está viviendo hoy en día todo el mundo. Por eso la predisposición era máxima. Y presiones no sentimos ninguna, al contrario, confiábamos en que estábamos haciendo las cosas bien. El acuerdo se demoró por números que hay que ajustar. No es nada fácil ajustar el número de 22-23 jugadores y creo que eso era algo en conjunto, entre el club y los abogados de los jugadores llegar a ajustar bien, que no es nada fácil. Por eso se demoró, para buscar las mejores soluciones y que sea lo más rápido posible".

Cuando se volverá a jugar: "Es difícil porque se habla de muchísimas fechas y muchísimas cosas y llega un momento que no sabes cuál es verdad y cuál no. Es difícil, uno vive del fútbol y hoy en día, sinceramente, lo pone en un plano aparte porque lo que le preocupa a uno es la inseguridad que está sintiendo la gente de no poder saber cuándo vamos a poder salir a disfrutar de nuestras vidas. Eso es lo que a uno le preocupa hoy en día. Cuándo los niños podrán ir a un parque a disfrutar, cuándo los niños podrán verse con sus amigos, con sus familiares... Eso es lo que nos preocupa hoy en día. Eso dependerá del calendario, del tiempo que tenga cada país para afrontar los partidos restantes. Pero como digo, no se sabe cuándo se volverá a la vida normal, así que no se sabe tampoco qué pasará con el fútbol y con el calendario en el futuro".

¿Cómo lleva el confinamiento?: "Lo llevamos de una manera difícil como lo llevarán todas las familias porque estamos en una situación muy complicada dado que a todos nos tiene muy preocupados y muy nerviosos qué será el después. Obviamente uno tiene sus momentos de pensar en la recuperación (de la operación), me tomo mi tiempo, pero luego estoy mucho tiempo pensando en todo lo que está sucediendo en el mundo con este virus, el cual se nos está haciendo muy difícil a todos".