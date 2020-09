Luis Suárez aterriza en Italia para pasar el examen y obtener el pasaporte

El uruguayo pasará el examen de italiano esta tarde y regresará a Barcelona a la espera de novedades en cuanto a su futuro.

Luis Suárez aterrizó en el aeropuerto de Perugia al filo de las tres de la tarde del jueves para pasar el examen de lengua, paso necesario en el trámite que le debe permitir obtener el pasaporte italiano, un requisito indispensable para que su llegada a la , con la que se le ha vinculado en caso de abandonar finalmente el , sea una realidad y tras ello regresará a Barcelona a la espera de novedades.

El uruguayo sigue sin entrar en los planes de Ronald Koeman, que le ha dejado fuera de la lista de convocados para los dos amistosos disputados hasta la fecha, ante Nàstic de Tarragona y , igual que ha hecho con un Arturo Vidal que ya tiene acordado su pase al Inter. Sin embargo, la situación del chileno es distinta a la del uruguayo porque Vidal ha aceptado la carta de libertad que le ofrecía el club, renunciando al último año de sueldo que tenía firmado.

Koeman: "Suárez será uno más si se queda"

Suárez, en cambio, entiende que como leyenda del club que es -es el tercer máximo goleador de todos los tiempos- merece un trato mejor, por lo menos comparable al que recibieron Xavi Hernàndez y Andrés Iniesta cuando se marcharon del Barcelona teniendo contrato en vigor, pues el club les abonó el sueldo del último año que nunca disputaron a pesar de que uno se fue a y el otro a , no a reforzar a un rival directo para la .

De todas formas, a la espera de que se produzcan novedades en una negociación con el club en la que ni Suárez ni el Barcelona se han movido lo más mínimo en las últimas semanas, Koeman ya comentó tras derrotar al Girona que "si se queda será uno más". No sólo porque el uruguayo no esté logrando encontrar una vía satisfactoria de salida. También porque el club no está logrando atar ningún delantero centro con garantías.