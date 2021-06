Luis Rubiales, presidente de la RFEF: "Es probable que haya más positivos por Covid-19"

España no ha dado a conocer los resultados de los test que se han realizado a los jugadores este martes.

La Selección Española está viviendo una previa al debut en la Eurocopa agitada por el Covid-19. El positivo de Sergio Busquets hizo saltar todas las alarmas y se activó el protocolo que marca la UEFA aislando a los jugadores. El primer día tras el positivo del centrocampista del Barcelona todos los jugadores dieron negativo en las pruebas, pero este martes se han vuelto a repetir los tets y, a pesar de que la Federación informó a los medios que de a lo largo de la tarde se conocerían los resultados, aun no se han hecho públicos.

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, ha dicho al finalizar el partido España vs. Lituania en el que han tenido que jugar los jugadores de la Sub 21 por el aislamiento de los jugadores de la absoluta que "es probable que haya más positivos".

Esto, en un momento en el que la Federación no ha hecho público los test PCR que han realizado este martes a los miembros de la concentración de la Selección Española. Según ha sabido Goal, hay dos tests no concluyentes, que podrían ser positivos o no.

Además de en la selección española, en la concentración de su rival el próximo lunes 14 de enero también se han conocido dos positivos de dos jugadores. Kulusevski y Svanberg