Luis Muriel marcó su primer triplete en Italia en la goleada del Atalanta

Hace poco la prensa italiana hablaba de la falta que le iba a hacer Duván Zapata a . Pero este domingo, otro colombiano, Luis Fernando Muriel, les mandó un mensaje con su primer triplete en en la victoria 7-1 del cuadro de Bérgamo sobre , una jornada perfecta para el delantero de Santo Tomás, Atlántico.

El primer tanto de Muriel llegó en el 35’ de penalti, cuando su equipo ya ganaba 2-1 gracias a la anotación de Jospi Ilic. No hubo festejo, si las manos en gesto de disculpas por su pasado en Udinese (estuvo allí entre 2012 y 2014).

Después, comenzando la segunda parte, apareció de nuevo tras asistencia de Alejandro Gómez y en el 75’, otra vez desde los 12 pasos, cerró su cuenta para llevarse a casa la pelota del encuentro.

Muriel se convierte así en el quinto colombiano en marcar tres goles en un mismo partido de la liga italiana por detrás de Faustino Asprilla, Víctor Ibarbo, Carlos Bacca y Duván Zapata.

Muriel scores again on penalty!! First hat-trick for him with our jersey! #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/DLLMc6rEBF