Luis Guzmán sobre el coronavirus: "Yo estoy vivo para poder contarlo"

El primer jugador de la Liga Nacional en contagiarse la enfermedad contó lo que vivió mientras sigue con la recuperación en su ciudad natal.

Después de estar más de 10 días internado en el Hospital del Torax, Luis Guzmán fue dado de alta para que continúe con su recuperación aislado de su familia para evitar cualquier eventualidad. Desde su casa en Danlí, habló de cómo se sintió al contraer la nueva enfermedad que generó una pandemia a nivel mundial y confesó aferrarse a Dios durante todo este proceso.

En entrevista para Diez el lateral izquierdo dijo: "Esto ha sido muy complicado porque el cuerpo ha cedido por esta grave enfermedad. No quedó más que sincerarme con Dios para que salve mi vida, en este caso escuchó mis suplicas y las de las personas que están cerca de mí. Yo estoy vivo para poder contarlo y gracias a Dios en el transcurrir de los días pueda ir mejorando y mi salud vuelva a estar al ciento por ciento".

El jugador del Real de Minas manifestó cómo fue estar internado: "Estar en una sala Covid-19 no es algo bonito, es difícil y tu vida está pendiendo de un hilo. No es fácil para uno ni para la familia que está afuera esperando. Yo he visto la mano de Dios en mi vida, estoy de vuelta, contento, feliz y agradecido de seguir viviendo. Espero recuperarme bien y volver a mí vida normal".

"Yo estoy en Danlí, pero aislado por cualquier eventualidad, son órdenes de los médicos que son profesionales que uno debe obedecer. Yo he perdido más de quince libras en menos de diez días, pero estoy agradecido y no puedo quejarme de mi proceso, donde Dios ha tenido el control de todo, he visto su mano sobre mi vida y la de mi familia", concluyó el futbolista catracho de 40 años.