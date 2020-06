Luis Garrido acusa a Osman Madrid de haberlo maltratado en varias oportunidades

El futuro ex-mediocampista del Córdoba de España declaró que no se volvería a poner la camiseta del Olimpia declarando contra el dirigente merengue.

Luego de que el club español que milita en la tercera categoría de ese país anunciara que prescindirá de sus servicios, Luis Garrido arremetió contra Osman Madrid, gerente del club más ganador de Honduras, por haberse sentido maltratado, negando cualquier posibilidad de regreso a la institución y dejando abierta la puerta para una llegada al Motagua.

En una entrevista a Radio Cadena Voces declaró "no soy un gran jugador, me mato en la cancha y me gano muy bien mi salario, pero a Olimpia no regreso nunca más porque Madrid se portó muy mal conmigo. Me apartó tres veces del club, la última vez estaba lesionado, me dieron la espalda y me trataron como a un objeto".

También se expresó sobre el Motagua, "me abrieron la puerta para que jugara con ellos después de mi lesión, viajé a la pretemporada en pero lamentablemente no se pudo dar, le estoy muy agradecido a Diego Vasquez. No descarto que ahora pueda jugar allí. Si ellos realmente se interesan en mí, me gustaría ir".

Más equipos

Y ante la posibilidad de seguir su carrera en , "si otro equipo que no sea la Liga Alajuelense me abre las puertas, bienvenido sea. Son momentos dificiles en los que uno debe tener mucho cuidado, esperemos que Dios abra una puerta. Me gustó mucho la liga Tica".