Luis Enrique: "Tenemos que buscar un cambio generacional en la Selección"

El técnico asturiano cree que España debe encontrar nuevas fórmulas de competir de cara a la Euro 2020 y necesita seguir haciendo pruebas.

Luis Enrique Martínez ha analizado cómo afronta la Selección española la fase de claficación para la Eurocopa 2020 y deja claro que necesitan cambiar cosas respecto a los últimos torneos.

"Venimos de tres fases finales en las que no hemos estado donde queríamos y ahora tenemos que buscar un relevo generacional o como quieras llamarlo. Me encantaría tener ya un 11 y 23 jugadores fijos, pero este proceso va a ser largo y la evolución no se hace en una semana. Ahora empiezan los partidos oficiales y hay que conseguir resultados, pero seguiré probando jugadores. "Veo gente con gran rendimiento que puede tener un espacio en la Selección y he escogido a los 23 jugadores que considero que están mejor. Me gustaría que tuviéramos el bloque hecho, pero eso es irreal. Hay que crear una nueva Selección y eso solo se consigue con tiempo, partidos y buenos resultados", comentó en rueda de prensa.

El nivel de Noruega: "Noruega es un típico equipo del norte de Europa con un nivel físico superior al nuestro, no pierde demasiado tiempo en la elaboración, apuesta por el juego directo y una de sus virtudes es el contragolpe. Su jugador más peligroso es Joshua King".

Sistema: "En principio voy a seguir jugando con un sistema de 4-3-3 pero estamos abiertos a cambiar. Parejo es un pivote, pero puede jugar de interior perfectamente. Es una de las opciones".

¿De Gea titular?: "Estos son los tres porteros que han venido en todas mis convocatorias y tengo plena confianza en ellos. El tiempo dirá si acerté o no".

Comparación con otras selecciones: "No tenemos que compararnos con selecciones anteriores, sino con otras del panorama mundial y seguimos en el 9º puesto del ranking FIFA, tal y como estábamos cuando llegamos".

Su proyecto y la reconstrucción de la Selección: "El último título que ganó fue hace tres campeonatos. Yo puedo hablar de mi proyecto. La primera fase de clasificación para un gran torneo la empezamos mañana. Ahora intentamos generar otro bloque ganador porque sería maravilloso volver a generar títulos".

¿Necesita jugadores con hambre?: "Este grupo no tiene más hambre que otro. He visto el mismo hambre desde la primera concentración. La misma ambición y la misma profesionalidad. El mensaje que podría transmitirle a los aficionados es que los que están, están por lo que tienen que estar".

El nivel de partidos anteriores: "Creo que hemos sido sólidos en los partidos disputados hasta ahora. Estoy contento con lo que he visto y en esas seguimos, en ir buscando y encontrando los jugadores que nos puedan llevar a un ciclo ganador".