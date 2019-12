Luis Enrique: "Nos gusta ser una de las favoritas para la Eurocopa"

El seleccionador nacional concedió una entrevista a la RFEF y analizó los aspectos más destacados de cara a la Eurocopa

La RFEF ha sorprendido a pocos días de que comience al año. El organismo federativo ha publicado una entrevista con el seleccionador nacional, Luis Enrique, que valoró todo lo que va a venir en el 2020.

La es el principal reto que va a afrontar la selección española, que se vio favorecida por un sorteo benévolo, en comparación a lo que podía haber tocado. Se evitó a y , entre otras selecciones, y de ello habló el técnico asturiano.

"Es un sorteo que nos otorga en principio el favoritismo, no nos vamos a esconder, tampoco descubro América. Además, nos gusta ser de las favoritas, a pesar de que en las últimas fases de campeonato no hayamos hecho nada importante o nos hayan eliminado muy pronto, todos nos dan como favoritos y aceptamos ese rol. Será complicado, no hay dudas, y esperamos confirmar ese favoritismo con resultados", analizó.

"No veo a ninguna por encima, y sobre todo si me fijo en la clasificación, pero sí hay que darle el papel de favorita a la que se lo ha ganado hasta ahora, que es la actual campeona. La campeona mundial es Francia, que es la favorita, pero no es muy superior a 5 o 6 selecciones, además de alguna otra que se pueda añadir que todos tenemos en mente que son las favoritas", continuó.

Otro de los temas por los que fue cuestionado Luis Enrique fue por los dos últimos amistosos antes de la máxima competición continental de selecciones. y son las selecciones a las que se medirá el combinado nacional y analizaba el seleccionador lo que pueden dar de sí los dos encuentros.

"Alemania y Holanda son otras de las candidatas a ganar este Europeo. Son partidos muy atractivos que no van a marcar nada porque la idea ya la tenemos. Estos partidos vienen bien para ver el nivel competitivo de los jugadores ese mes. Viene bien que llegues en un buen momento en ese tramo final, porque la competición es muy corta, son cuatro semanas, siete partidos en los que habrá la oportunidad de llegar a la final y es muy importante que el jugador llegue en condiciones, es decir, seguro que habrá alguna sorpresa de un jugador que no haya venido últimamente, o nunca, pero que decidamos que por la situación global puedan estar".

Las Rozas, cuartel general de la RFEF, también lo será de la selección durante la Eurocopa. Tras barajar ciudades como Santander o Gijón, finalmente será la Ciudad del Fútbol la elegida para albergar a durante la concentración.

"Lo que buscamos es que el jugador esté en las mejores condiciones, debe estar todo cerca, todo unido y que sea fácil. La comodidad y las instalaciones que tenemos aquí en Las Rozas hacen que entendamos que es mejor estar en Madrid. Estar en Madrid hace que sea un punto cercano a prácticamente todas las comunidades para que los jugadores tengan descanso, también puedan viajar y sobre todo para desplazarnos a los partidos. Es el mejor sitio".

"Selecciones como la nuestra que está en un período de formación,de crecimiento y de generar nuevas ilusiones va a tener cambios, no demasiados porque la gente que había estado anteriormente es mi gente y nos regimos por patrones parecidos, pero es evidente que el seleccionador trata de inculcar su idea, en qué conceptos hay que influir, qué jugadores hay que seleccionar... ", comentó sobre los cambios que se han producido y los que se producirán.

"No sé si con más ganas que nunca, pero sí con muchas ganas. Una de mis pocas habilidades es que le pongo mucha ilusión, bastante ímpetu a todo lo que hago y esta es una vuelta muy deseada. Espero que esta segunda parte sea muy buena y que podamos disfrutar de muchos éxitos deportivo. Tengo muchas ganas de que aparezca este 2020 porque es evidente que el 2019 es un año pésimo para mí y mi familia y espero que el 2020 sea mucho mejor"