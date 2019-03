Luis Enrique: "¿Isco? No digo nada de los no convocados, no le he llamado"

Primera lista de 2019 para los partidos ante Noruega y Malta con ausencias destacadas y ocho novedades.

empieza la fase de cladificación para estar en la de 2020 y de cara a enfrentarse contra Noruega y Malta, Luis Enrique ha confeccionado una lista con novedades con hasta 8 cambios y la que se han quedado fuera Isco, Azpilicueta, Bartra, Saúl, Brais, Jonny, Suso, Aspas, Diego Costa o Fornals.

El técnico asturiano explicó en rueda de prensa sus decisiones: "El proceso ha sido el mismo de las anteriores convocatorias. Hemos hecho un seguimiento exhaustivo de los jugadores que pueden estar en la convocatoria y hemos valorado muchos factores a tener en cuenta. Sólo entran 23, han venido otros antes que podrían estar, pero estos son los 23 elegidos. Estoy contento de cómo ha quedado la lista".

Jaime Mata: "Es uno de los jugadores que mejor estado está, de los mejores delanteros que mejor, que mejor está rindiendo en cuanto a números, pero no sólo le he llamado por sus goles, también por su actitud, su trabajo... Le veo mucho potencial y tengo ganas de verlo entrenar con la Selección".

Isco: "No tengo nada qué decir de los no convocados. Es un día feliz para los que han sido convocados. No llamo a nadie salvo que haya que hacerlo por algo excepcional. No hago excepciones”

Asensio y Ceballos: "Valoramos todas las circunstancias, nos fijamos en cada detalle. Me gustaría que los jugadores españoles jugaran más minutos en sus equipos, pero cuando uno está en los grandes, , y Atlético, la competencia es mayor. Pero cuando les he visto jugar, les he visto con muchas ganas. Tengo confianza de que todavía puedan mejorar".

Jesús Navas: “Ha estado muy bien toda la temporada. Es ofensivo, tiene desborde, nos puede aportar soluciones en estos dos partidos y ha merecido su faceta defensiva”

Casillas: “Valoro a cada jugador español, sea cual sea su edad y su equipo. Sólo valoro su rendimiento”.

La ausencia de Piqué y jugar con Cataluña: “No hablo de jugadores que no están en la lista”.

¿Ha llamado a Solari para hablar de jugadores?: “No. En estos cuatro meses no he hablado con ningún entrenador. Ya me preocupo yo de saber cómo entrenan y cómo es su actitud en los entrenamientos. No necesito llamar a entrenadores. Además, bastante tienen ellos con sus cosas como para vaya yo a añadirles más”.

Canales: “Está en la prelista desde el principio de temporada. Al final, tras un clamor popular, he creído que puede estar. Está en un gran nivel. Lo ha estado toda la temporada. Puede jugar como interior o como extremo. Tiene calidad, pase, chut, trabajo defensivo como no puede ser de otra forma para venir. Tengo ganas de verle”.