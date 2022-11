Luis Enrique: "Hay una campaña contra Alba y Busquets, cuando son espectaculares"

Luis Enrique lo tiene muy claro. El seleccionador nacional español, nada más acabar el gran partido entre España y Alemania, dejó una perla en su comparecencia ante la prensa. El técnico asturiano rompió una lanza en favor de los dos capitanes de la selección, y por ende, del FC Barcelona: Jordi Alba y Sergio Busquets.

Al ser cuestionado por la prensa sobre ambos futbolistas, Luis Enrique comentó que siguen siendo piezas clave y que llevan intentando retirarles antes de tiempo mucho tiempo: "Jordi Alba es un jugador de muchísimo nivel, igual que 'Busi', por mucho que alguien piense que no lo son. Hay una campaña...es normal...Tenemos la tendencia de cansarnos de los jugadores veteranos, como Busquets, pero no traigo aquí a Jordi Alba y Busquets para pasar el rato. Llevan intentando retirar a Busi no sé cuántos años", comentó el asturiano.

Además, el seleccionador, en el caso de Jordi Alba, añadió que se trata del "mejor lateral del mundo en el último tercio de campo". Y sobre 'Busi', aseguró "ojalá lo convenzamos para seguir otro Mundial".

Jordi Alba, números de plusmarca mundial

Jordi Alba fue una de las grandes estrellas de España ante Alemania, completando una asistencia clave en el gol de Álvaro Morata. El zaguero del FC Barcelona, que tiene contrato en vigor con el club hasta 2024, está dando un rendimiento brutal en la selección española durante la Copa del Mundo de 2022, siendo uno de los jugadores más destacados de España. De hecho, Jordi Alba, con España y con el Barça, es el lateral que ha dado más asistencias en todo el mundo desde el año 2020.

Una estadística increíble para el lateral de Hospitalet, con 148 partidos, 10 goles, 43 asistencias, 61 ocasiones de gol generadas, 919 balones recuperados, un 87% de acierto en el pase y hasta 253 pases decisivos.