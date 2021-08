Luis Enrique: "Guardiola sería el mejor seleccionador posible para España"

El seleccionador dio su bendición al técnico del Manchester City y habló de las ausencias de los olímpicos o Sergio Ramos.

Luis Enrique atendió a los medios en Las Rozas tras dar a conocer su lista de convocados para los encuentros ante Suecia, Georgia y Kosovo, correspondientes a la clasificación para el Mundial 2022. Es la primera citación después de la Eurocopa y lo más destacado ha sido la ausencia de los olímpicos por descanso, que ha motivado la presencia de varias novedades.

Suecia, una 'final': "Miramos hacia delante, tratamos de ser lo más competitivos posible. Tengo el recuerdo de jugador que las concentraciones de septiembre siempre eran complicadas porque se empezaba ahí la Liga. Eran siempre partidos complicados. Este primer partido va a ser claramente un partido que va a marcar el devenir del grupo. Debemos estar atentos y muy preparados".

Los olímpicos, descansando: "Es cierto que han tenido un verano intenso, pero considero necesario esto. De los seis jugadores hemos tratado cada caso de forma individual. Dos van a estar en la concentración. Eric viene, igual que Unai. El resto, considero oportuno que descansen. Los canales de comunicación entre la RFEF y los clubes están abiertos. Sabemos los que quieren. Me constan que todos los que no están en la lista querían venir".

Guardiola quiere ser seleccionador: "Me encantaría, ojalá fuera seleccionador de España. Sería perfecto. Me encantaría ver bajo su impronta a la Selección. No creo que pudiera tener mejor seleccionador".

Perjuicio a los clubes: "Es algo complicado, pero hay un calendario para eso. Esta polémica creo que surge porque ha habido una Copa América este verano que no se tocaba o no, pero ha generado mucha polémica. Prefiero no pronunciarme porque es un tema complejo. No voy a dar lecciones de integridad".

Nuevo entrenador de porteros: "Las decisiones las tomo yo, evidentemente, que para eso soy el máximo responsable del staff. Le agradecemos a José Sambade su profesionalidad, su trabajo, pero pienso que todos han de estar en continua evolución y cambio, y he decidido confiar en Juanjo para tener ese cargo".

Molestos con Koeman: "Me molestan ya muy pocas cosas, entiendo los intereses de todos y las posturas".

Cinco jugadores de la burbuja paralela: "Ha sido determinado pero no porque hayan venido, sino porque vinieron y lo que vi y el nivel que dieron entrenando ha sido clave. No porque hayan decidido venir, de hecho no están todos. No es lo mismo verles en sus clubes que aquí, siguiendo cómo se comportan".

Mancini dijo que las mejores selecciones son Italia, España y Argentina: "Todo lo que sea escuchar cosas positivas de la Selección es siempre muy agradable y se agradece, sobre todo de compañeros de profesión. Pero sólo hubo una campeona, no creo que Inglaterra esté contenta. Creo que cumplimos con las expectativas que yo pensé que iba a tener, estando entre las seis o siete selecciones. Empatamos a goles con Italia, que jugó un partido más, fuimos la selección con más posesión, más centros al área... Casi todo fueron cosas positivas. Supimos adaptarnos a la adversidad. Éramos la quinta selección más joven, de las favoritas la tercera menos experimentada. Todo esto nos hace ser optimista".

Iñigo Martínez: "No le he llamado ni me ha llamado. Creo que fue muy valiente y que es totalmente respetable y recomendable. Ya está compitiendo con su club, no me consta que haya problema alguno. Espero y deseo que no me llame ahora para decir que no está. Tengo ganas de volver a verle".

Ausencias de Thiago y Fabián: "Esto está en continua evolución y la gente tiene que estar despierta. Hay jugadores que salen reforzados de la Eurocopa y otros debilitados".

Sin jugadores andaluces tras más de una década: "Ese dato me sorprende, no lo sabía. Tenía pensado ir a Tarifa después de la concentración, pero será mejor que no vaya, ¿no? (risas)":

Abel Ruiz sí, Aspas no: "Hay muchos jugadores que estaban en la lista y podrían estar. He sido siempre honesto. En el caso de Abel Ruiz, acabó muy bien la temporada en el Sporting de Braga. En este inicio de temporada su fútbol, su manera de moverse en la delantera, las posibilidades para asociarse, el gol... Y es un jugador que consideramos muy interesante, con una trayectoria muy interesante en las inferiores, que es algo que miramos mucho. No le he llamado, no tenemos esa costumbre, seguro que estará muy contento".

Cada vez más partidos: "La Nations League vino a quitar amistosos, pero para los seleccionadores es muy interesante porque son partidos oficiales. Hay que seguir buscando un calendario común que contente a todos, porque los jugadores quieren venir. Los jugadores no son máquinas, necesitan periodos de descanso. No va a ser todo competir. Las plantillas se pueden alargar, pero es difícil no poner a los mejores por mucho que queramos fingir

El artículo sigue a continuación

Sergio Ramos: "Desgraciadamente es la misma situación que la temporada pasada. Desde que dimos la lista no ha podido competir ni un partido".

Sin jugadores del Real Madrid: "Creo que mis hechos responden mucho mejor que mis palabras. Sólo podría complicarme intentar explicar algo que para mí es así".

Mbappé en España: "Puede ser que sí... y puede ser que no. Si fuera español, me encantaría que estuviera donde fuera. Por mucho que hagamos trabajar a Molina, me da que no lo vamos a conseguir. La Liga española es muy potente y hay que potenciar a nuestros jugadores y la cantera, aunque las estrellas siempre vienen bien".