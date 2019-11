Luis Enrique explica por qué rompió con Robert Moreno en su vuelta como entrenador a la selección española

El seleccionador español contó las razones que motivaron la ruptura de relaciones con su segundo y exseleccionador.

Luis Enrique quiso dejar claro el motivo por el que rompió su relación con Robert Moreno, exseleccionador y confirmó por qué no trabajará como segundo suyo dentro de su staff.

"Es un día muy especial para mí y para mi familia porque vuelvo a casa, a la Selección y a terminar un proyecto que inicié en su momento. Sé que la atención mediática no solo está en mi vuelta si no en lo que sucedió a lo largo de estos últimos meses y me veo obligado a dar muchas más explicaciones de las que me hubiera gustado en su momento.

Soy persona que huyo de las polémicas, quien me conoce lo sabe, pero la polémica la generó una persona con la trabajé muchos años dentro de mi staff.

Me gustaría ponerme en el otro punto de vista, tenemos tendencia a pensar que nuestro punto de vista es el mejor y no siempre es así.

El único responsable de que Robert Moreno no esté en mi staff so yo. Ni es Rubiales, ni Molina ni la Federación. El desencuentro con Robert Moreno ocurre el 12 de septiembre, el único día que en estos meses hablé con él. Nos reunimos en mi casa, dura 20-30 minutos y percibo claramente que quiere hacer y después de la Eurocopa me confirma que si yo quiero volvería a ser segundo entrenador. No me pilla de sorpresa, lo veía venir por lo ocurrido en las últimas semanas.

Voy a intentar ponerme en su lugar, entiendo que le haga ilusión ser seleccionador nacional, entiendo que es la oportunidad de su vida, que ha trabajado mucho para este momento, entiendo que es ambicioso pero para mí es desleal pero yo nunca lo haría, no quiero a alguien así en mi staff. Para mí es un gran defecto. Entiendo su decisión, pero jamás la comparto.

Le digo que nunca más le veré como segundo, en mi staff, y que me veo fuerte y con ganas de volver a trabajar. Le digo que no sé cuándo lo haré porque no es que levantes la mano y tengas 18 ofertas. Uno nunca sabe cómo reaccionará pero quiero volver al fútbol. Acaba esa reunión de manera cordial y habló con cada uno de los miembros de mi staff. Les digo que no quiero que nadie tergiverse mis palabras. Soy férreo en mis ideas y mis valores.

A partir de ahí no me he ofrecido nunca a la Federación pese a ver que tenía las puertas abiertas nunca he llamado a Rubiales, Molina ni nadie. Ni siquiera permití que un tercero lo hiciera en mi nombre. Me he mantenido al margen.

Todo esto cambia a finales de octubre. Tenemos una reunión Molina, Rubiales y yo en . Las primeras palabras hacia ellos fueron que están exentos de cualquier obligación que podáis entender que tenéis conmigo. Quiero que quede claro esto. La Federación me muestran el interés en que pueda volver y les expongo mi punto de vista.

Me siento responsable y no orgulloso del modo que acabó esta historia. No me gusta ver a la gente sufrir ni de tener que dar explicaciones.

No soy de dar consejos a nadie, pero los valores que tenemos son muy importantes de cara a los niños porque me atrevo a decir que Rubiales y Molina representando a la RFEF siempre fueron honestos, leales y sinceros. No lo digo porque sea el seleccionador si no en los meses anteriores".

Mucha ilusión y con el mismo staff técnico

"Estoy ilusionado, un poco más delgado de lo habitual pero en forma gracias al deporte que es un arma que te ayuda a superar las adversidades en la vida. Estoy contento y con ganas de que llegue la Eurocopa y el Mundial, espero hacerme acreedor de la confianza. Necesitaba dar estas explicaciones por mí, por mi familia, por mis amigos e incluso por la RFEF. También por los jugadores, tengo muchas ganas de hablar con ellos y transmitirle los valores que hemos intentado poner en este tiempo.

El staff no va a cambiar, va a ser el mismo. Las convocatorias tendrán mi matiz, mi idea que es diferente a las del anterior seleccionador. Como no tengo la energía del presidente os agradecería una sola pregunta por medio y os recuerdo que en este 2019 no lo recordaré como un buen año y me gustaría dejar de remover la basura y mirar hacia delante. Espero que la confianza que tienen en mi Molina y Rubiales siga adelante.