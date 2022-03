Luis Enrique: "Espero que jugar en Cataluña lo convirtamos en algo común"

El seleccionador nacional, Luis Enrique, ha comparecido ante los medios de comunicación para mostrar su satisfacción con que España vuelva a jugar en Cataluña dieciocho años después, como hará este sábado en el RCDE Stadium de Cornellá.

Además, Luis Enrique ha pedido paciencia para tratar su futuro, que aclarará después del Mundial, y ha destacado el ambiente que se ha creado en el vestuario de la selección española.

Estas han sido las declaraciones de Luis Enrique:

DE GEA: "Hablé con David, pero prepartido no hablo con jugadores que no están en la lista".

CONTINUIDAD: "Me siento súper respaldado por la dirección. Tengo máximo cariño, que esto es vital para un entrenador. De qué vale un contrato si por lo que sea no se consigue el objetivo. Nosotros vamos a hablar después del Mundial, veremos lo que hemos conseguido. Voy a seguir con mi compromiso que es hasta después del Mundial". "Estoy en la gloria. Esto de no renovar lo he hecho por vosotros (prensa). Imagínate si en el Mundial hay una cagada terrible...Ya no tenéis que pedir que me echen". "Mi futuro no le interesa a nadie, vivo el presente".

MOMENTO DE DUDAS: "Vosotros sois un arma de información muy potente. Depende de lo que enviéis se puede conseguir más ilusión o menos. Espero que mañana, después de 18 años, podamos vivir una fiesta con todos los aficionados que quieran disfrutar de un equipo que ilusiona".

CALENDARIO: "Cuesta poner a todas las partes de acuerdo. Hay que intentar proteger lo máximo posible al futbolista. ¿Cómo se hace? No lo sé. Es verdad que el calendario es muy cargado".

CONVOCATORIA: "Hemos conseguido aunar, por lo que huelo en el vestuario, un conjunto de gente veterana excepcionales, y gente joven humilde con hambre, con ganas de comerse el mundo. En cada concentración se va mejorando el ambiente que se respire".

POSICIÓN DE '9': "Os puedo decir lo que quiera, pero los hechos hablan más que las palabras… Hay jugadores muy interesantes que seguimos, pero no hay sitio para todos. Tenemos un nivel que sea quien sea va a rendir. Con eso me quedo".

CATALUÑA: "Creo que va a ser una fiesta y espero que estemos al nivel para que la gente disfrute. La afrontamos con mucha ilusión, con ganas de los aficionados españoles disfruten de su selección". "Daba por hecho que el estadio se iba a llenar. La última vez que jugué con la selección fue en Barcelona en la final de las olimpiadas, aquello fue un show. Espero que lo convirtamos en algo común y que sea una fiesta. Como tiene que ser".

OBJETIVO EN EL MUNDIAL: "Me refiero a competir, a estar en disposición de estar con las mejores. El Europeo nos reforzó con jugadores jóvenes. Con la personalidad que tiene la selección vamos a competir".