Luis Enrique contra la maldición del debut de la Selección Española

Desde el 2000 sólo ha ganado en el 50% de los estrenos en Eurocopas y Mundiales. Suecia, un rival para el optimismo.

No hay seleccionador ni jugador que no haya señalado en estas semanas la importancia, matemática y moral, de ganar el primer partido de la Eurocopa. Es como si los tres puntos en un debut valiesen más, aunque luego no haya correspondencia total entre empezar venciendo y acabar igual. No será nada fácil este reto inicial de Luis Enrique porque la historia reciente dice que no lo fue para sus predecesores.

España ha estado en todos los grandes torneos de selecciones de este siglo, comenzando con resultados muy variados y poco consistentes. De Bélgica y Holanda 2000 a Rusia 2018, ha abierto camino con victoria en cinco ocasiones, con empate en tres y con derrota en dos. Con un pobre 50% de triunfos, un 30% de empates y un 20% de derrotas (una de ellas en el Mundial 2010, el de la cima del fútbol del país), la dinámica deja que desear.

En las Eurocopas ha ido algo mejor la cosa que en los Mundiales. La Selección perdió en el 2000 frente a Noruega, empató en 2012 (la edición de la tercera corona) y se impuso en el resto. Su antecedente más inmediato es en Francia 2016, superando a la República Checa por un ajustado 1-0. Sin embargo, en clave Mundial, en 2018 no pasó del 3-3 con Portugal.

Suecia, un rival con buen historial para España

En la casilla de salida de este 2021 espera hoy (21:00 horas, Telecinco) Suecia, número 18 del Ranking FIFA. Será el enfrentamiento 15 de siempre con los suecos, con un balance por ahora de seis victorias para España, tres para Suecia y cinco empates. Los dos últimos careos son de la fase de clasificación para la Eurocopa, con un 3-0 en el Bernabéu y un 1-1 en el Friends Arena en 2019.