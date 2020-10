Luis Enrique: "Ansu tiene que tener la humildad de querer mejorar cada día"

El técnico de la Selección Española valoró cómo afrontan el partido de la Nations League ante Suiza y valoró el talento de Adama y Ansu Fati.

Luis Enrique Martínez ha valorado cómo afronta la Selección Española el partido de la ante y ha dejado claro que las dos sensanciones de la convocatoria como Adama Traore o Ansu Fati pueden jugar juntos como titulares.

Adama: "No trabaja pesas. Es verdad lo que dice. La genética está ahí. el trabajo también. No solo tiene velocidad y una estructura física envidiable. Es fuerza, es habilidad y una persona muy madura. No hay una táctica para un jugador. Hay una táctica que potencia individualidades desde una visión colectiva. Hay un objetivo colectivo. Un perfil como el de adama es difícil de encontrar e intentaremos potenciarlo.".

Estado de alarma en Madrid: "No estan preocupados porque es una situación que perdura en el tiempo. Nos gustaría tenerl laposibilidad de jugar con público, que todo fuera diferente pero para nada estamos preocupados. Si hay un deseo general de poder recuperar la normalidad".

Oyarazabal ya ha dado negativo: "Sobre Oyarzabal, todos hemos dado negativo incluido Oyarzabal"

Trabajo de vídeo con los jugadores: "Se le da más información a los jugadores. Ahora sabes los metros que ha corrido un jugador y la intensidad a lo que lo ha hecho".

¿Sergio Ramos debe ir a los ?: "No sé si esa información es real. Yo no soy el seleccionador de los Juegos Olímpicos. El capitán aporta mucho en cuaquier aspecto y me centro en que aporte mucho en el Europeo. Luis de la Fuente será el que lo convoque. Los dimes y diretes me interesan, cero".

Ansu Fati: "La primera semana puede ser un poco excesivo la atención pública, pero también es normal. Él está acostumbrado y quiere seguir creciendo. Tenemos claro la idea de cómo podemos ayudar a los jugadores jóvenes. Nuestro objetivo es que estén muchos años en la selección. Solo tienen que tener la humildad y la tranquilidad de querer mejorar cada día, pero hay que ir poco a poco".

El centro del campo: "Aunque tenga pocos días intento ser mejor e intentar a ayudar a mis jugadores a que se sientan más cómodos. Prefiero lo que tengo a tener un jugador de 30 goles y que me condicione todo lo demás. Tengo múltiples posibilidad que me dan diferentes jugadores".

Suiza: "Es una selección muy peligrosa. En estos partidos de la Liga de las naciones ha merecido más. Es un equipo muy atrevido y muy completo. Muy físico. Va a ser un partido muy complicado en el que vamos a tener que dar una buena versión para generarles problemas".

¿Volverá Asensio?: "Verlo no lo veo porque no está aquí convocado. No voy a hablar en un prepartido. No es el momento de hablar de él. Ahora debe estar viendo una serie de Netflix en su casa".

Ansu Fati y Adama juntos: "Claro que pueden jugar juntos. Pero solo pueden jugar onces. Todos pueden jugar juntos".

Busquets indiscutible: "El problema de los jugadores de una determinada edad es que a todos nos llega el momento del retiro. Si mantiene su nivel seguirá siendo un jugador top como lo es hasta ahora".

Mejor con un 9: "Podría ser mejor, pero mi objetivo es potenciar a los míos. Si tuviéramos ese perfil lo disfrutaríamos, pero lo que tenemos es lo que tenemos y yo estoy encantado".

Ocho debutantes: "Es un mérito del equipo que hay aquí. Cómo se les trata cuando llegan. No hay grupos ni camarillas el clima es óptimo y positivo. Espero que esto siga así".