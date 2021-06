Luis Enrique: "Ahora tengo a los 24 empalmados y con ganas de jugar"

El técnico de la selección española pasó por sala de prensa y repasó lo que dio de sí el encuentro ante Eslovaquia.

El entrenador de la selección española, Luis Enrique, compareció en sala de prensa tras el encuentro ante Eslovaquia. Tras los encuentros ante Suecia y Polonia, el seleccionador estaba en el punto de mira. Sin embargo, España despertó justo a tiempo para mostrar su mejor versión y sacar su billete a los octavos de final ante Croacia.

Busquets: "Su partido es de manual de lo que ha de hacer un pivote en ataque y en defensa. Sabíamos de su importancia para el grupo. Ha acabado reventado, pero ha estado a su nivel. Me alegro mucho por él. Es alguien incomprendido por muchísima gente porque llevamos muchos años viéndole, pero es un jugador único".

Sensaciones: "Creo que voy paso a paso. Pienso que he dicho lo que puede hacer la Selección y no he cambiado en ningún momento. Se ha descorchado la botella de cava, de lo cual nos alegramos mucho por la alegría dada a la afición, las familias, el staff de la Selección... A partir de aquí, a sacar otra botella de cava, a ver si la podemos descorchar".

Liberación: "Es evidente que es un alivio, no sé si una liberación. Sobre todo por lo que significa seguir insistiendo en estos conceptos a los jugadores. Este resultado refrenda un poco lo que buscamos, viene en el mejor momento y nos prepara”.

Nivel de preocupación y de confianza: “Ahora no es muy real, estamos en el subidón postpartido, toca celebrarlo, nos tomaremos alguna cervecita cuando lleguemos a Madrid y mañana, a trabajar otra vez. Mañana por la mañana veremos el partido de nuevo, seguro que hay algo que mejorar. Cuando eres tan superior es importante que el jugador perciba que puede seguir mejorando”.

Eric Garcia: "Le he visto como siempre. La edad que tiene no hace justicia a su personalidad en el terreno de juego".

Croacia: "Me parece perfecto, habrá algún rival que diga que prefería a otro. Puestos en esta situación no estábamos para escoger. Luego era el que nos tocara. Nos toca Croacia, en Copenhague, ciudad bonita. Es un equipo de alto nivel, con jugadores que conocemos, jugamos contra ellos en la Nations League hace dos años. Será complicado pero a este nivel no puedes esperar otra cosa".

Meter a Marcos Llorente arriba: “Era una posibilidad si no hubiera ido el partido así, manteniendo a César [Azpilicueta] de lateral. Como entrenador, no me voy a limitar. Si puedo utilizar a jugadores en diferentes posiciones, lo voy a hacer, como hoy con Ferran, Oyarzabal e incluso Adama”.

Si le apetece decir que se ha sido injusto con la Selección: "No estoy aquí para lo que me apetezca, sino para hacer mi papel como seleccionador. En esta profesión sabemos que cuando se ganan se reciben elogios, incluso demasiados, y cuando se pierde caen críticas; no sé dónde está la sorpresa".

Grupo: “Estoy encantado con el rendimiento de los 24. Para el segundo partido sólo hice un cambio, pero hay veces que hay una especie de bloqueo, como que cuesta, y a veces meneando el avispero... Ahora tengo a los 24 empalmados y con ganas de jugar. Tiene sus riesgos, pero cuando sale bien es positivo".

Mentalidad: “En el plano mental ha sido una concentración única por hechos ajenos al fútbol, que han condicionado incluso los entrenamientos. Nunca ha sido una excusa para que la Selección justificara que no ganase. Hoy en el plano físico ha hecho mucho calor, hemos tenido que hacer cambios que normalmente no utilizamos por temas musculares, aunque nada importante. Con el subidón del resultado mañana recuperaremos todavía mejor".