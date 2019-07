Luis Ángel Firpo va de mal en peor

Los pamperos siguen en crisis tras descender hacen un mes y medio.

Modesto Torres es el personaje menos querido dentro de la historia de Luis Ángel Firpo, luego de no llegar a ningún acuerdo con el empresario Juan Carlos Gutiérrez, quien ofertó para comprar el equipo, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Ayer, un nuevo problema para Firpo, porque no presentó su documentación a tiempo en la Segunda División para inscribirse, pero lo más importante que son los finiquitos, no los tenía en su poder Torres, puesto que no le ha pagado a los jugadores.

Tras todo esto Firpo fue descendido a la Tercera División del fútbol salvadoreño, pero no podrá jugar la próxima temporada, sino que lo hará hasta la 2020-2021.