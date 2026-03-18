Lucha por la Champions: el Como «elimina» a la Roma y se mantiene codo con codo con la Juventus en la clasificación

Con la victoria en el duelo directo contra la Roma, el Como ha dado un paso importante hacia la Liga de Campeones, «eliminando» a los giallorossi de la lucha y enzarzándose en un duelo con la Juventus por la última plaza válida.





Así lo creen los analistas de apuestas de Planetwin365 y Snai, que ofrecen entre 2,15 y 2,50 por una clasificación entre los cuatro primeros de Nico Paz y sus compañeros, una cuota que sigue bajando respecto al 2,75 de hace unos días. Sin embargo, los hombres de Spalletti cuentan con una ligera ventaja, con cuotas que oscilan entre 1,85 y 2,25, después de que las dos últimas victorias consecutivas los hayan relanzado en la clasificación, donde ahora se encuentran a un punto del cuarto puesto del Como.En todo esto, la Roma parece casi fuera de juego: en las cuotas, los hombres de Gasperini pagan el empate y las dos derrotas en los últimos tres partidos y se sitúan en 3,50.





Quien, en cambio, tiene prácticamente asegurada una plaza en la próxima Champions es el Nápoles de Conte: los actuales campeones de Italia han ganado los tres últimos partidos y, sobre todo, están recuperando a muchos jugadores importantes, por lo que ven el cuarto puesto como un hecho a 1,05 veces la apuesta.