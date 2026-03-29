Lucescu, seleccionador de Rumanía, se encuentra indispuesto: «Me enfadé por la derrota ante Turquía»

En los últimos meses, el seleccionador de Rumanía, Mircea Lucescu, ha tenido que acudir al hospital en varias ocasiones debido a una enfermedad que mantuvo en secreto por temor a que pudiera desviar la atención del objetivo principal de su selección: clasificarse para el Mundial.





Por desgracia, sin embargo, el pasado jueves la selección rumana perdió por 1-0 contra Turquía y quedó eliminada en la semifinal de la repesca, a causa del gol de Kadioglu. El equipo de Lucescu tendrá que disputar, por tanto, un partido amistoso el martes contra el perdedor de la otra semifinal, Eslovaquia (3-4 contra Kosovo).





Mientras dirigía el entrenamiento de esta mañana, el seleccionador sufrió un nuevo desmayo y fue trasladado al hospital. Los medios rumanos se apresuraron a tranquilizar a todos hablando de «estado estable». Por la tarde, Lucescu quiso hacerse oír con unas declaraciones a «Golazo»:





«No podía respirar y perdí el conocimiento. Ahora estoy bien. Me enfadé después de ver los resúmenes del partido contra Turquía. Cometimos errores increíbles que nos costaron la clasificación».





Por el momento, el exentrenador del Inter, de 80 años, permanece en observación en el hospital.