Lucas Torreira: Claves, anécdotas y curiosidades que no sabías del fichaje del Atlético de Madrid

Lucas Torreira es el último fichaje del Atlético de Madrid. ¿Quién es este uruguayo, hijo de narrador y único jugador lesionado por Messi?

Los aficionados del llevan días escuchando el nombre de Lucas Torreira. Este uruguayo menudo pero con determinación gigante llega para reforzar el equipo de Diego Pablo Simeone y para imprimir carácter dentro del terreno de juego. Su nombre completo es Lucas Sebastián Torreira Di Pascua, mide 1,66 metros, pesa 65 kilos y está cedido por el , con una opción de compra incluida. Giampaolo, uno de sus antiguos técnicos, le definió así: "Mide 166 centímetros llenos de garra y si midiera más de 180, valdría 100 millones. Está por ver si triunfa en el Atleti pero más allá de los datos numéricos, Torreira tiene diferentes episodios de su vida que seguramente no conocerán muchos aficionados.

Familia numerosa de seis hermanos. Los Torreira tienen raíces españolas. El abuelo emigró desde a . El tío, también está asentado en España.Lucas es el menor de los cuatro varones de la familia Torreira. Ricardo y su esposa Viviana tuvieron seis hijos, cuatro chicos y dos chicas (Ricardo, Claudio, Brian, Lucas, Stefany y Ana Laura), siendo Lucas el menor de los hombres. Viviana, la mamá de Lucas, explica que “era un bandido tremendo de chico, en Primaria le llamó la maestra y le dijo que este chico no precisa ir a la fiesta de fin de curso”.

Su padre, "relator" de fútbol. Al margen de lo futbolístico, la relación de Torreira con el fútbol le viene de sangre. Su padre es el mítico periodista Ricardo Torreira, narrador de partidos ("relator" dicen allí) y presidente del modesto club Institución Atlética 18 de julio de Fray Bentos. Ricardo Torreira, el padre de Lucas, lamenta no haber podido relatar nunca un partido de fútbol del hoy jugador del Atlético de Madrid, algo que pudo darse en aquel trofeo Gamper pero donde la fatalidad hizo que la señal televisiva llegase con retardo y Ricardo, más padre que periodista, salió corriendo en busca de un lugar donde poder ver a su hijo olvidándose de sus tareas de 'relator'.

De Fray Bentos al Calcio. Con apenas 17 años emigró desde Fray Bentos, en el departamento de Río Negro, hasta la capital. En Montevideo se alojó con su hermana, que trabajaba en la capital, en busca de su oportunidad. Tras jugar en la Quinta de Wanderers y entrar en la preselección de la sub-17 le llegó una ocasion que cambiaría su vida: Volar a .“Al final de la temporada Wanderers iba a llevar cuatro jugadores al Pescara. Yo no estaba seleccionado entre ellos pero como había jugado bien y había estado en la Selección sacaron un pasaje más y me llevaron”, relata Torreira. Así fue cómo se plantó en Pescara, una localidad a orillas del Mar Adriático. De jugar en el filial dio el salto al equipo de la Serie B justo cuando iba a jugarse los playoff de ascenso y aunque no lograron subir, él se asentó para siempre en el primer equipo donde la temporada siguiente y pese a sus 19 años, se hizo con el puesto de titular.

Lesionado por... Leo Messi. Curioso. Lucas Torreira puede presumir de haber sido lesionado por el mejor jugador de todos los tiempos. Sucedió jugando el Joan Gamper ante el Barcelona, cuando era futbolista de la . Allí cumplió otro de los sueños: medirse a su compatriota Luis Suárez, con el que se hizo una foto. El partido quedó marcado por acabar lesionado por Messi, algo inédito sin duda. El jugador del Atlético de Madrid explicó por entonces que “Leo fue a pegarle al arco y yo llegué al borde del área a cerrar, tocó la pelota, pero me agarró en el gemelo”. Un mes lesionado le costó jugarse el tipo para que Leo no marcara tras un jugadón regateándose a cuantos rivales le salían al paso.

Lucas, hincha fanático de . Indiscutible en la Sampdoria, acabó fichando por el Arsenal, que pagó 30 millones de euros para convertirle en 'gunner'. Allí también se asentó en el once pese a la dura competencia, el cambio de entrenadores con sus diferentes criterios técnicos. Meses después de su desembarco en las Islas, voló a Madrid para ver la final de la más extraña de la historia donde River ganó a Boca y que se celebró en el Santiago Bernabéu por las sanciones a ambos clubes de la Conmebol. “Me tocó ir a la final de Madrid. Cuando terminó el partido pensé que no me iba a tocar tanto, pero estaba muy triste por la derrota”.

Otro miembro del club del mate. Como buen uruguayo, Lucas Torreira es un apasionado del mate, algo que sin duda compartirá en un vestuario rojiblanco de tradición uruguaya y donde hará rápido buenas migas con Josema Giménez y el propio Luis Suárez, que de ídolo pasará a compañero. Eso sí, ya no podrá compartir la pasión por el mate con Diego Godín, ahora en el , ni con Antoine Griezmann, hoy en el Barça, aunque el francés era un auténtico adicto tras trabar amistad con el clan charrúa.