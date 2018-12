Lucas: "Si tengo que irme mañana porque un proyecto me interesa, me lo plantearía"

Entrevista en Le Figaro

Sigue el culebrón por Lucas Hernández. Esta vez, el francés habló en un entrevista en 'Le Figaro' sobre su futuro para comentar que "hay bastantes clubes en Europa que me hacen soñar, pero no te diré cuáles. Estoy bien aquí, en Madrid, pero si tengo que irme mañana porque un proyecto me interesa, me lo plantearía".

El propio Lucas explica: "Estoy muy bien en Madrid y España, donde todos han confiado en mí durante mucho tiempo. Pero en el fútbol, hay muchas solicitudes y tendré que sopesar cada vez que los pros y los contras tomen la mejor decisión posible para mí, mi familia y el resto de mi carrera", aseguró.

Además, Lucas desvela también que Griezmann fue el gran culpable de que, finalmente, eligiese Francia y no España. "Griezmann me habla constantemente. Tuve que tomar una de las decisiones más importantes de mi vida, cuando era necesario elegir entre Francia o España y no tenía noticias de Francia. Me hizo pensar y cambió todo. Me dijo que, si España me lo había dado todo, yo tenía sangre francesa, y si un día Francia me llamaba, no deberíamos negarnos. Se quedó en mi cabeza. Si Antoine no hubiera estado allí, me habría perdido. Es mi hermano".

Gil Marín ya dejó clara la postura del Atlético de Madrid

Hace unos días, Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, explicaba la situación de Lucas Herández en declaraciones a Goal: "Tenemos una buena relación con el Bayern y nos reuniremos con ellos en enero para valorar la situación. El jugador no puede salir en este mercado de invierno", explicó en declaraciones

No obstante, el directivo del Atlético de Madrid no descarta que el canterano siga queriendo irse en verano, un momento en el que sí estarían dispuestos a aceptar la operación: "Si el jugador quiere salir, hablaremos pero siempre para julio” explicó en declaraciones a Goal y Spox.