Lucas Hernández: "Hace dos años rechacé un ofertón del Real Madrid"

Lucas Hernández ha admitido que pudo marcharse al Real Madrid pero rechazó la propuesta merengue para seguir en el Atlético de Madrid al contrario de lo que hizo su hermano Theo.

"Si le digo la verdad, mis circunstancias personales han cambiado y cuando tengo que tomar una decisión yo ya no puedo pensar solamente en mí. Es verdad que en el último mercado de invierno he tenido una importante propuesta para fichar por otro equipo y lo primero que hice fue comentárselo al club. Desde el primer momento desde la entidad me dijeron que no era una opción que ellos pudieran contemplar. Y lo cierto es que se mostraron muy comprensibles con la situación y quedamos en valorarlo todo antes de finalizar esta temporada", comentó en una entrevista a AS.

Renovación: "Sé que la intención de los dirigentes del Atlético es que lleguemos a un acuerdo para poder renovar mi contrato. Pero también ellos se han comprometido a respetar mi decisión futura. Ellos tienen claro que no negociarán mi cláusula de salida en ningún caso porque su deseo es que continúe en el Atlético durante muchos años más".

Oferta del Real Madrid: "Sólo le puedo contestar que se han dicho y escrito muchas cosas, pero lo realmente cierto es que hace dos veranos el Real Madrid le hizo llegar a mi representante una importante oferta. Pero les dije que no quería saber nada ni valorar esa oferta que había encima de la mesa. Todo el mundo sabe lo mucho que le debo al Atlético de Madrid".

Agradecimiento al Atlético: "Soy un futbolista que se ha criado en la Academia del Atlético de Madrid, he crecido aquí y le estoy muy agradecido por todo a este club. Por lo bien que se han portado y por todo lo que han hecho por mí. Por lo que respecta al Real Madrid, no podía ni siquiera plantearme esa posibilidad".

Su crecimiento: "Pues no lo sé, pero tampoco me doy cuenta de todo esto. Yo sólo puedo decir que trabajo día a día para mejorar y ser cada día mejor futbolista. Tengo 22 años, soy un jugador muy joven, y tengo aún muchos años por delante en mi carrera. Y cada día que pasa lo tomo como un entrenamiento más para seguir mejorando en mi carrera. Lo que me importa es que el equipo gane el mayor número de encuentros y no estoy pendiente de mi progresión personal".

El derbi: "Un derbi es un encuentro especial y muy diferente. Es un partido en el que se producen muchas emociones y poder jugar un derbi ante el Real Madrid, en casa, delante de nuestra afición, es muy importante para nosotros y también muy motivador. El partido se va acercando y los futbolistas le tenemos muchas ganas. Está claro que el Real Madrid es uno de los grandes contrincantes del Atlético y uno de los equipos que más nos motivan. El Madrid es el rival por excelencia del Atlético y cada vez que hay un derbi es algo especial para todos nosotros. El pensamiento que tenemos cuando llega un encuentro así es que se trata casi más que de una final por la tremenda rivalidad que existe a todos los niveles. Lo más importante es que podamos ofrecer un gran rendimiento en todos los encuentros y también en éste".

Pelear LaLiga: "Todos creemos en ello. El equipo sufrió un desliz en Copa del Rey, con la eliminación ante el Girona, pero en Champions estamos bien, a la espera de la eliminatoria ante la Juventus. Y estamos segundos en LaLiga, con muchos encuentros aún por delante. Tanto el Barcelona como el Real Madrid o el Sevilla están haciendo una gran campaña y nosotros, mientras matemáticamente el campeonato esté en juego, vamos a luchar por él. Que nadie tenga duda de esto".

Las opciones en la Champions: "Afrontaremos un partido muy complicado. Creo que tanto ellos como nosotros estamos en un buen estado de forma. Pero ya pensaremos más tarde en este enfrentamiento. Antes hay dos finales: Real Madrid y Rayo Vallecano. Sí, para todos es un sueño jugar ese partido. Disputar la final de Champions en tu estadio, delante de tu gente, es algo que nos motiva muchísimo. Queremos llegar lo más lejos posible este año en Champions. Jugar ese partido sería muy bonito y es lo que todos queremos. Al Atlético se le debe una Champions y todos pelearemos por ella".