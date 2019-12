Los señalados y reforzados del Clásico entre Barcelona y Real Madrid

El Barça-Madrid lo ganó el conjunto blanco a los puntos en un duelo que dejó varios futbolistas consagradas o renacidos y otros retratados.

EDITORIAL

REFORZADOS - Ter Stegen, Piqué y De Jong

Si hubo tres jugadores que salieron reforzados en el esos fueron Marc-André Ter Stegen, Gerard Piqué y Frenkie De Jong. El alemán pudo hacer más en Anoeta pero en el Clásico demostró que los dos goles encajados a domicilio de la solo fueron una anécdota y ante el se lució hasta en tres ocasiones para transmitir solvencia a su equipo y hasta buscar a Luis Suárez, quien sabe si para darle otra asistencia, como ya hizo en casa del .

La Copa del Rey se puede ver esta temporada en DAZN. Suscríbete entrando aquí por 9,99€ al mes con el primer mes de prueba gratuito

Si acaso, en el único momento en el que se precipitó, en aquella casi fatídica salida del córner del Real Madrid a los dieciséis minutos, apareció un Piqué para evitar el gol blanco desde la mismísima línea de gol. El central, señalado en ocasiones durante el primer tercio de la temporada por varias imprecisiones que le han costado ya once amonestaciones esta temporada, se marcó un partido soberbio en el que no vio ninguna cartulina y si el Real Madrid regresó a casa sin goles en su haber fue, en buena medida, por Piqué.

Le costó, sin embargo, sacar el balón. Ello provocó que el debutante Frenkie De Jong tuviera que bajar a apoyar constantemente la salida de la cueva frente a la presión de los hombres de Zinedine Zidane a pesar de que el mediocentro y, por lo tanto, quien debía asumir esa tarea era Ivan Rakitic. El holandés hizo gala de su mejor repertorio e intervino en todas las zonas del campo, demostrando que hay centrocampista para rato largo.

Fede Valverde fue probablemente el más destacado de un Real Madrid que se adueñó de la pelota y dejó al Barça sin su mejor instrumento. El Pajarito no solo reforzó la parcela ancha haciéndose fuerte en las coberturas junto a Casemiro si no que mostró su poderío físico en sendas áreas, en una se afanaba en defender como uno más y en la otra presumía de zancada para presentarse por sorpresa o para presionar la presión rival.

Zinedine Zidane puede sin duda sacar pecho por haber convertido a su equipo en ganador a los puntos de un combate nulo. El francés ha sabido encauzar el rumbo de su Madrid y no solo no salir derrotado del Camp Nou, uno de los campos más difíciles del mundo, si no de convertirse en el primer técnico merengue en permanecer invicto en cinco clásicos seguidos como visitante en toda la historia de este duelo.

Gareth Bale es otro de los que recuperan su impronta. Es cierto que es anárquico en el juego y a veces extraño en su comportamiento pero lo cierto es que dio un recital de solidaridad a la hora de acudir a las ayudas con sus compañeros contra los que le acusan de apático y fue un peligro constante en los alrededores del área culé. Marcó aunque el colegiado anuló su tanto por fuera de juego, algo que hubiera confirmado que en finales de este tipo es imprescindible.

SEÑALADOS - Lenglet, Griezmann, Sergi Roberto

En cuanto a los señalados, el más evidente, por la vistosidad de la acción -a pesar de que el árbitro la obviara- que supuso el penal sobre Raphael Varane que pudo costar un gol, fue Lenglet. Afortunadamente para los intereses azulgrana el árbitro no lo vio y a pesar de que globalmente mostrara su habitual sobriedad, estuvo superado en ocasiones frente al vendaval blanco. Sucede que tampoco en ataque las cosas funcionaban mejor.

Otro debutante, Antoine Griezmann, sufrió de lo lindo y volvió a sacrificarse para el equipo, lo cual es elogiable, pero fue inocuo en lo ofensivo. Apenas vehiculó un contraataque que quedó en nada y acabó siendo sustituido por un Ansu Fati que sí supo maniatar la zaga rival, quizá por el tremendo desgaste que mostraba en el tramo final del partido.

Sin embargo, el que no logró encontrarse cómodo en ningún momento, puede porque las circunstancias no se lo permitieran, fue Sergi Roberto. Empezó como centrocampista y, de nuevo, acabó como lateral sin acabar de cuajar en ninguno de los dos roles y aumentando la sensación de fragilidad del equipo.

Karim Benzema llegaba con la vitola de máximo goleador del campeonato - junto a Messi - y se esperaba más de él. Es cierto que aunó trabajo y sacrificio en pos del equipo, pero faltó esa magia que despliega y ese olfato goleador que lleva demostrando toda la temporada.

El artículo sigue a continuación

Luka Modric no completó un mal partido, pero sí evidencio en el primer gran partido del Real Madrid en esta temporada (al margen del ) que ahora mismo tiene un rol secundario en este equipo. Ha perdido su comandancia en el centro del campo del Real Madrid en manos de un joven portentoso como Valverde. Incluso el renacido Isco, le ganó la partida a la hora de conformar el once blanco.

Vinicius se quedó en el dique seco. El brasileño vive un tobogán infinito esta temporada donde empezó como titular para caer a los infiernos. Su gol en Brujas y sus minutos de calidad en , unido a la lesión de Hazard, le hacían ser garante de un hueco en el partido - si no en el once titular, sí como recambio para explotar la banda de Jordi Alba - Pero de nuevo, en un gran partido se confirmó que Zidane no cuenta todo lo que el brasileño querría con él.