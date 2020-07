Los posibles rivales del Barcelona en cuartos de final y semifinales de la Champions League 2019/20

El cuadro azulgrana aspira a la que sería su sexta corona europea pero antes deberá superar al Napoli en los octavos del próximo 8 de agosto.

A partir del próximo 8 de agosto el retomará su intento de levantar el que sería su sexto título de la tras la suspensión de la competición debido a la expansión del COVID-19. Será entonces cuando los hombres de Quique Setién, ratificado en el cargo por lo menos en esta competición, intentarán hacer bueno en el Camp Nou el 1 a 1 que cosecharon en febrero en el San Paolo de Nápoles para meterse en los cuartos de final.

Primero, superar los octavos ante el

No ofreció un buen rendimiento el cuadro azulgrana en su visita al San Paolo, cuando sólo un solitario gol de Antoine Griezmann permitió igualar al cuadro local en un partido muy gris y en el que el Barcelona no fue capaz de crear demasiado peligro. Fue, además, el debut de Quique Setién en la competición europea pero no pudo celebrar la victoria, que debía producirse el pasado 18 de marzo en el partido de vuelta en el Camp Nou suspendido a raíz de la expansión del COVID-19 y que finalmente tendrá lugar en el mismo escenario pero casi cinco meses más tarde, el próximo 8 de agosto.

Posibles rivales del Barcelona en cuartos de final

Si el Barcelona logra imponerse al conjunto de Gennaro Gattuso es muy probable que le toque enfrentarse al Bayern de Múnich, que ya ganó en la ida de los octavos por 3 a 0 a un que apura sus opciones en la competición europea. El partido se disputará, igual que el Barcelona-Napoli, el 8 de agosto a partir de las nueve.

Posibles rivales del Barcelona en semifinales

En caso de imponerse también en cuartos los azulgrana podrían cruzarse con el , que a su vez deberá remontar a un que ganó por 1 a 2 en el Santiago Bernabéu e imponerse al ganador de la eliminatoria entre la y el , de momento a favor del equipo francés por 1 a 0 a la espera de resolver el cruce en Turín.

Cualquiera de estos cuatro equipos puede ser rival del Barcelona si consigue superar a sus propios rivales. Es decir, el cuadro azulgrana podrá medirse al Real Madrid, al Manchester City, al Lyon o a la Juventus si llega a semifinales.