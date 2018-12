Los posibles rivales de Talleres en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019

El equipo de Córdoba ya conoce a los tres equipos contra los que disputaría el pase a los octavos de final.

Talleres vuelve a la Copa Libertadores después de 17 años. En lo que será su segunda participación de la historia, la T integraría el Grupo A de la edición 2019 del torneo de clubes más importante del continente.



Tras el sorteo realizado en Asunción de Paraguay, el equipo cordobés conoció que compartiría la zona con River, Internacional de Porto Alegre y Alianza Lima. Sin embargo, previamente debería convertirse en G4.

¿Qué equipo sería G4? El ganador de la llave (Palestino vs. Independiente Medellín) vs. (Talleres de Córdoba vs. Sao Paulo).