Los penaltis acaban con la sequía y dan la Supercopa de España al Real Madrid

Madrid y Atleti no se tutearon hasta la prórroga y la final se tuvo que acabar resolviendo en la tanda, donde los blancos anotaron sus lazamientos.

Ni ganó ni la pero se llevó la nueva Supercopa de este domingo tras vencer en la tanda de penaltis al en una final de mucho respeto pero pocas ocasiones en la que acabó resultando decisiva la puntería de los jugadores blancos y la inspiración de Thibaut Courtois.

Los dos entrenadores repitieron el once que tan buen resultado le dio en las semifinales pero no tuvo el mismo efecto. Simeone fue capaz de tapar a los centrocampistas del Madrid y a pesar de jugar con cinco nunca tuvo superioridad ni fue capaz de encontrar a un Jovic que se vació trabajando pero las veces que se puso de gol no inquietó a Oblak. Antes, el Atleti salió mejor y tanto Morata como Joa Felix pudieron marcar tras dos malas salidas de los blancos desde atrás.

Con la llegada de la segunda parte, el Madrid buscó el primero y lo tuvo en la botas del mecionado Jovic pero sobre todo en la cabeza de Fede Valverde, que marró de forma incomprensible un cabezazo con todo a favor a falta de 20 minutos para el final. El Atleti no se arrugó y replicó con la electricidad de Vitolo y saliendo a la contra aunque le faltó algo de acierto en los metros finales y en el penúltimo pase. No obstante, los colchoneros estuvieron más cerca del gol decisivo pero Fede Valverde frenó a Morata cuando iba a marcar a cinco minutos del final, vio la roja pero salvó la final para su equipo.

Por su parte, el Madrid sólo inquietó a Oblak con disparos tímidos de Rodrygo y Mariano y dejó todas sus opciones a la tanda de penaltis, donde la puntería ya no falló. Carvajal, Rodrygo, Modric y Ramos marcaron todos los tiros merengues pero el Atleti volvió a vivir una tanda traumática en la que Saúl mandó el suyo al palo y a Thomas se lo sacó Courtois. El Madrid se llevó el primer título de la temporada y sigue creciendo y se postula como aspirante a todo esta temporada.