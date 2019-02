Los partidos de los lunes podrían jugarse los domingos a las 14:00 horas

Otra opción, que los "grandes" jueguen los lunes

Palabra de Javier Tebas. El presidente de LaLiga ha abierto la puerta a que los partidos en abierto de los lunes, tan criticados por algunos aficionados esta temporada, puedan cambiar de horario la próxima temporada, según Tebas. ¿Que pasaría entonces? Pues que habría la posibilidad de abrir otra ventana a los domingos, con una franja horaria que sería sobre las dos de la tarde.

"Me preocupa siempre que la gente proteste, me da lo mismo que sea contra mí que contra un tercero. El tema es recurrente. Ya anuncié y la gente no lo recuerda que en el nuevo concurso, el partido en abierto puede tener otra ventana, que es un domingo a las dos de la tarde", sentenció Tebas.

El partido en abierto

Tebas señaló: "Que no haya partido los lunes en abierto que es el que está generando el mayor problema, porque los equipos que juegan en competición europea no pueden disputarlo. Y eso está generando que una serie de equipos vayan más a los lunes. En eso somos sensibles y por eso vamos a abrir esa ventana" comentó el presidente de LaLiga.

Además, explicó que "el tema de os lunes se está viendo de otra forma y habrá modificaciones seguro para la temporada que viene". Si esto llega a buen puerto, podría darse la posibilidad de que tanto Real Madrid, como Barcelona o Atleti pudieran jugar los lunes, siempre y cuando no tengan competición europea. En la Premier, de hecho, los "grandes" también juegan los lunes.

Respuesta a Piqué. Además, Tebas ha querido responde oportunamente al jugador del Barcelona. Gerard Piqué, que comentó anoche que "si se dedicase más tiempo en las televisiones españolas a hablar del juicio del "procés" que del VAR, a España le iría mejor como país". Tebas ha señalado que Piqué "es un gran central y un mal jurista"