El ex defensa del Real Madrid no pasó desapercibido en su regreso a la capital española.

El ex defensa del Real Madrid Sergio Ramos no ha pasado desapercibido en su regreso a la capital española para la disputa del Atlético de Madrid vs. Sevilla, de la jornada número cuatro de LaLiga (aplazado).

Sigue aquí en directo el Atlético de Madrid vs. Sevilla de LaLiga 2023-24

Los memes se ceban con Sergio Ramos tras su 'asistencia' a Marcos Llorente en el Atlético de Madrid vs. Sevilla

En la segunda parte, nada más comenzar y antes del primer minuto de juego, Ramos quiso despejar un envío que llegaba desde la derecha del ataque del Atleti y acabó asistiendo sin querer a Marcos Llorente, autor del 1-0 de los de Simeone.

En ese sentido, las redes comenzaron a mofarse del ex jugador del Madrid. Además de por su pase de gol a Llorente, le recordaron que esta temporada se marcó en propia puerta ante el FC Barcelona y que lo bordó ante el Real Madrid.

A continuación, los memes más divertidos con la 'asistencia' de Ramos a Llorente...