Los memes de la derrota del Atlético de Madrid contra el Chelsea

El juego conservador del Atlético de Madrid ha sido objeto de burlas en las redes sociales

Cuando se conoció el once del Atlético de Madrid todo hacía indicar que Simeone salía al ataque para tomar ventaja en la eliminatoria frente al Chelsea en la ida de los octavos de fina de la Champions. Pero nada más lejos de la realidad. El Atlético de Madrid no registró ningún tiro a puerta en todo el partido, el planteamiento, a pesar de los nombres, fue reservón y, lo que es peor, se perdió el partido. Ante eso, las redes no han dejado pasar la oportunidad de hacer sangre con el partido del Atleti en Bucarest, sin duda, el peor de la temporada.

El enfrentamiento///lo que vió Suárez///lo que vió Rüdiger pic.twitter.com/tbtUwe46BE — ⚪👑 (@_Bryan_RM) February 23, 2021

Los atléticos: Suárez esta bárbaro!!! El charrua está viviendo una segunda juventud!!!

Suárez en cuanto lo sacas de los Eibar y Osasuna: pic.twitter.com/o5aOcgZbY8 — 🧢 (@juan__KD) February 23, 2021

Nunca nos falla el Cholo pic.twitter.com/EcAmdbKwet — Kratos Culé (@KratosCule) February 23, 2021

Dale Cholo mete un central más que la cosa no funciona, 7-2-1 — Papi Joker (@confidenterm) February 23, 2021

BUEN CAMBIO DE SISTEMA DEL CHOLO👍👏👏👏👏👏👏👏😂🤦‍♂️ pic.twitter.com/AeDAEkrPtk — Jorge Santana Rodríguez (@YeroGonzalez43) February 23, 2021