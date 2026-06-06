¿Los mejores jugadores de la historia? «Pelé, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, yo y Ronaldo»

Romário de Souza Faria, conocido como Romário, ha declarado en una entrevista con The Guardian que se considera uno de los mejores futbolistas de la historia. El exjugador del PSV solo reconoce a cuatro jugadores por encima de él.

Hoy está centrado en su carrera política y en su canal de YouTube, donde entrevista a exjugadores como Iker Casillas, Xavi y Wayne Rooney. «Romário TV es algo nuevo en mi vida», reconoce.

«Es una forma de reconectar con mi pasado. Dejé el fútbol en 2006 y este papel de entrevistador me transporta a momentos vividos, sobre todo al charlar con gente de mi generación».

A sus 60 años, Romário llegó al PSV en 1988 procedente del Vasco da Gama. Tras cinco temporadas en Eindhoven se convirtió en estrella mundial en el FC Barcelona. Un año después ganó el Mundial de 1994 y fue nombrado mejor jugador.

Romário, conocido por su alta opinión de sí mismo, lo reitera en la entrevista: «Me considero uno de los mejores de la historia. Pelé, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, yo y Ronaldo. Eso es todo. Me doy un 11».

Opina que su estatus en Brasil creció tras colgar las botas: «Hace años estaban Romário y Ronaldo, pero hoy no hay nadie».

«Por eso seguimos siendo importantes. Lo fuimos en nuestra época y representamos al país como se merecía. Hoy ya nadie hace eso», concluye.

Critica a la actual generación: «En sus clubes rinden, son héroes en la Premier o LaLiga, pero con Brasil fallan».

Aun así, ve opciones para la Seleção en el Mundial: «Espero que eso quede atrás y que muestren al menos el 80 % de su nivel en sus clubes. Si lo hacen, Brasil puede ganar el título», concluye O Baixinho.