Los medios italianos coinciden en sus valoraciones sobre Donyell Malen tras su hat-trick con el AS Roma

Donyell Malen volvió a ser el gran protagonista del AS Roma el viernes por la noche. En casa, el holandés lideró la victoria 3-0 sobre el Pisa con un hat-trick. Tras el partido, la prensa italiana lo elogió.

La Gazzetta dello Sport le otorga un 8,5 y titula: «Malen está en plena forma; superó todas las expectativas».

Sky Italia le otorga un 9 y afirma: «Donyell Malen se echó a la espalda a la Roma. No hay duda sobre quién fue el MVP del partido, que gracias a su excelente juego se lleva un 9 en su informe».

GOAL Italia lo elogia: «Estaba desatado, con un cien por cien de acierto y vivió una noche perfecta», y le da un 8,5.

Corriere dello Sport le otorga un 9 y lo define como «sencillamente único», comparándolo con Ronaldo Nazário por el impacto de su hat-trick en las redes.

Con estos tres goles, Malen se convirtió en el quinto holandés en lograr un hat-trick en la Serie A, tras Faas Wilkes, Wim Kieft, Marco van Basten y Teun Koopmeiners.

La Roma lo fichó cedido del Aston Villa en enero. Desde entonces ha marcado diez goles en doce partidos de Serie A y comparte el tercer puesto de la tabla de goleadores italiana.