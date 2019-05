Los jugadores que no estarían en las finales de la Liga Águila: Queiroz requiere a los locales

Los candidatos al título perderían a sus figuras para las semifinales del campeonato al ser convocados por sus Selecciones para el torneo continental.

Pese a que los clubes de la Liga Águila habían hecho las gestiones para no perder a los jugadores convocados por Carlos Queiroz para las últimas fechas de los Cuadrangulares, el técnico portugués se mantuvo en su palabra y espera a los convocados desde este sábado 1 de junio.

Con esto, son varios los equipos que están pensando en las últimas fechas de las semifinales y la gran final del primer semestre, pues perderán a varias figuras debido al cruce de calendarios entre el campeonato y los últimos amistosos de preparación de cara a la .

El artículo sigue a continuación

Los grandes aspirantes al título estarán obligados a prestar a sus jugadores cuando éstos sean requeridos por sus federaciones. a Fernando Aristeguieta ( ), Tolima a Álvaro Montero, Junior a Luis Díaz, a Camilo Vargas y a Wuilker Fariñez (Venezuela) son los afectados. Helibelton Palacios y Deiver Machado, de , estuvieron entre los 40 pre-seleccionados pero no pasaron el corte del técnico 'Tricolor'.

Millonarios ya había recibido la peor noticia, al escuchar las palabras de Rafael Dudamel, entrenador de Venezuela, quien confirmó el mayor temor de los Embajadores: "Pido perdón a los hinchas de Millonarios, pero es algo que se me sale de las manos. El torneo colombiano no para y coincide con la fecha FIFA. No es una decisión del jugador ni del entrenador, es un tema de la dirigencia". Finalmente, tanto Fariñez como Aristeguieta quedaron entre los 23 de la Vinotinto y si bien podrán jugar la fecha 5 de la semifinal, deberán presentarse a su selección el 4 de junio.

Los jugadores llamados por Carlos Queiroz deberán sumarse a la concentración en Bogotá, donde la Selección tendrá su despedida ante Panamá el próximo 3 de junio en el Estadio Nemesio Camacho El Campín (5:00 p.m.) y posteriormente viajará a Lima para enfrentar a Perú el 9 del mismo mes en el Estadio Monumental (4:00 p.m.).