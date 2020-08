Los jugadores que han dado positivo por coronavirus en la Liga: ¿Qué equipos han sufrido el COVID-19 entre sus jugadores?

El fútbol español no es ajeno a los nuevos rebrotes por coronavirus que está afectando de nuevo al mundo. Repasamos los casos.

De momento ya son 12 los equipos de Primera División que ha confirmado casos por Covid-19 tras someterse a las pertinentes pruebas, si bien por suerte, la información confirmada por dichos clubes no incluye ningún caso grave, pero si deben mantenerse o se han mantenido en cuarentena.

Tres casos: El club no ha hecho público los nombres de los contagiados.

📋 Comunicado Oficial — Deportivo Alavés (@Alaves) August 11, 2020

Seis casos: El club bilbaíno confirmó que entre su plantilla había seis positivos entre los que se encontraban Williams o Unai López como así confirmaron ellos mismos.

ℹ️ Resultados de las pruebas PCR realizadas a jugadores y personal relacionado con el primer equipo. #AthleticClub 🦁 https://t.co/H8vXjn1Bhc — Athletic Club (@AthleticClub) August 12, 2020

Dos casos: Tanto Vrsaljko como Correa confirmaron que habían dado positivo en las pruebas PCR. Ninguno de los dos podrá jugar los cuartos de final de la . Simeone decía en rueda de prensa que "duele" no tener con el equipo a Sime Vrsaljko y Ángel Correa, aislados en sus domicilios por sus positivos por Covid-19, aunque esperó disponer de ellos "en el andar" del torneo si avanzan en la competición.

Un caso: Todibó confirmó que era él quien había dado positivo: "Hola a todos, os informo que he dado positivo por covid-19, soy asintomático y me encuentro bien. Estoy en casa siguiendo el protocolo sanitario adecuado. Tengo muchas ganas de volver a los entrenamientos, pero ahora toca quedarse en casa hasta pasar el virus".

Un caso: Loren se encargó de hacer público que había dado positivo en los test del coronavirus. "Desgraciadamente no podré desplazarme hoy con mis compañeros a Marbella para iniciar la pretemporada. He dado positivo en el test PCR y, aunque me encuentro bien, tendré que esperar unos días para poder unirme al equipo”

Cero casos: De momento no existen positivos entre la plantilla gaditana que vuelve a Primera.

Dos casos: El club confirmó la existencia de positivos sin que por el momento se haya hecho público quiénes son.

🔊 "Somos rigurosos. Non podemos dar nomes, non podemos dicir que xogadores dan positivo nos tests, hai un protocolo de . Hoxe fixéronse novas probas e agardamos polos resultados".



En directo: https://t.co/WcUqrSwGfd #InformeRCCelta — RC Celta | #NovaPartida2021 (@RCCelta) August 13, 2020

SD

Un caso: El club armero ha comunicado que uno de sus futbolistas ha dado positivo. Añade que "se encuentra aislado y en buen estado de salud" sin que se conozca su identidad.

Cero casos: El club madrileño no ha comunicado positivo alguno entre sus miembros.

Un caso: El conjunto nazarí informó de un caso y fue el propio Gonalons, quien confirmó que era él quien había dado positivo. "Hola granadinistas, quiero comunicaros que he dado positivo en Covid. Estoy recuperándome en casa para volver lo más pronto posible con mis compañeros en Granada".

Dos casos: El nuevo equipo de Primera confirmó la existencia de dos positivos entre sus miembros sin que haya hecho público de quienes se trata. "El club ha activado el protocolo sanitario instaurado por LaLiga y el CSD y las dos personas afectadas, que se encuentran en buen estado de salud, están aisladas y en cuarentena en sus domicilios particulares".

Cero casos: El club granota no ha comunicado positivo alguno entre sus miembros.

Un caso: El conjunto rojillo confirmó que era su propio entrenador, Jagoba Arrasate, quien había dado positivo por Covid-19. "Tras los test realizados ayer de manera individualizada a la primera plantilla, cuerpo técnico y empleados del Club Atlético Osasuna, los Servicios Médicos de la entidad han recibido comunicación de un único positivo en la prueba PCR. Se trata del entrenador Jagoba Arrasate, que se encuentra asintomático, con buen estado de salud y está en su domicilio cumpliendo el protocolo sanitario".

CF

Un caso: El club comunicó un positivo entre su plantilla siendo Mariano quien hiciera público que se trataba de él. Por este motivo no pudo jugar la Champions ante el . "Agradezco mucho vuestros mensajes de apoyo, estoy perfectamente gracias a Dios mi familia y mi entorno también están genial, ahora estoy confinado en casa, espero volver pronto a la normalidad y estar pronto con mis compañeros y el equipo".

Cero casos: El club donostiarra no ha comunicado positivo alguno entre sus miembros.

FC

Un caso: El club hispalense comunicó un positivo semanas atrás confirmándose por boca del propio Gudelj que era él quien había sufrido la enfermedad: "Me pasó el día metido en una habitación, menos para entrenar dos veces al día para que pase el tiempo rápido. Los días se hacen largos. La verdad es que no sientes nada. Lo peor es que me siento fuerte, me siento muy bien y no poder ayudar ni estar ahí hasta que salga negativo el test. Es lo peor de todo"

CF

Dos casos: El conjunto valencianista confirmó que dos miembros de su equipo habían dado positivo por coronavirus sin haberse hecho público quiénes son.

Real

Un caso: El equipo pucelano anunció que un miembro había dado positivo por Covid-19 sin que se haya hecho público de quién se trata. "El Real Valladolid presenta un resultado positivo en las pruebas PCR y serológicas efectuadas a su personal y miembros del primer equipo, previas al retorno a los entrenamientos. Esta persona ha sido aislada en su domicilio, y comunicados los resultados a las autoridades sanitarias, LaLiga, Real Federación Española de Fútbol y Consejo Superior de Deportes".

CF

Cero casos: El club castellonense no ha comunicado positivo alguno entre sus miembros.