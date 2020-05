Los jugadores del Sevilla Banega, Ocampos, De Jong y Mudo Vázquez piden disculpas tras incumplir el protocolo de La Liga

Los cuatro futbolistas enviaron un comunicado para disculparse por la reunión de más de 10 personas que organizaron este sábado.

Los jugadores del Éver Banega, Franco Vázquez, Lucas Ocampos y Luuk De Jong han hecho público un comunicado para pedir públicamente disculpas por el encuentro que organizaron este sábado con sus familias en un domicilio, ya que incumplía las recomendaciones del protocolo sanitario de La Liga para la vuelta de la competición y también el de la fase 1 de la desescalada diseñado por el Gobierno de .

"Quiero pedir disculpas y reconocer que nos hemos equivocado, perjudicando la imagen del club y del fútbol en general. Por ello, sólo nos queda pedir perdón al club, a los compañeros y cuerpo técnico, al mundo del fútbol y a la sociedad en general. Os garantizamos que hemos aprendido y que no volverán a repetirse acciones como ésta", publicó en sus redes sociales Lucas Ocampos.

El artículo sigue a continuación

Durante la tarde compartieron algunas imágenes en las redes sociales del encuentro y posteriormente fueron eliminadas pero ya habían llegado a algunos usuarios.En algunas de las imágenes se aprecia que hay más de 10 personas, por lo que habrían incumplido lo que permite la fase 1 de la desescalada del coronavirus en Sevilla, que son reuniones en domicilios privados de hasta 10 personas.

Más equipos

En cuato a las posibles sanciones que podría acarrerar este incumplimiento no están claras como ya ha publicado Goal . La Liga pide en el protocolo que los futbolistas limiten las salidas pero sólo como una recomendación y no com una obligación ni especifica posibles sanciones por incumplimiento. En este contexto, no está claro si tienen potestad para imponer una sanción deportiva o económica a los jugadores o si tendrían que denunciar esta actitud ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol como ocurre con los escritos de denuncia que presenta al Comité Antiviolencia por los cánticos ofensivos que hay en los campos.