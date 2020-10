Los jugadores del Barcelona pueden quedar libres con una indemnización según la AFE

El secretario general del sindicato, Diego Rivas, aseguró que "si sigue por ese camino los jugadores pueden impugnar los acuerdos".

El conflicto entre la plantilla del y el club por la negociación de la rebaja salarial que se viene tratando en las últimas semanas. Diego Rivas, secretario general de AFE, sindicato mayoritario entre los futbolistas, ha advertido que las irregularidades de la negociación podrían tener graves consecuencias para el club catalán.

“Entendemos que las cosas no se han hecho conforme a lo que dictamina la Ley y se lo hemos hecho ver al FC Barcelona. El Comité de Empresa se forma a través de un censo en el que no han estado presentes los jugadores, por tanto ni han podido ser elegidos para ese Comité ni han sido electores. Esa mesa no representa a los futbolistas. ¿Consecuencias para el Club? Si sigue por ese camino los jugadores pueden impugnar los acuerdos y pueden quedar libres con una indemnización dependiendo de los años de trabajo para el club", aseguró en RAC1.

Ya el pasado miércoles, la AFE emitió un comunicado para avisar de las irregularidades con la que se estaba llevando a cabo la negociación entre el Barcelona y sus futbolistas y se puso del lado de los jugadores en este proceso.