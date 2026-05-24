Óscar García se mostró aliviado por cerrar la temporada con el Ajax de forma positiva, según dijo en la rueda de prensa tras el partido contra el FC Utrecht. Parece poco probable que el español siga como entrenador del club.

En la final de los play-offs se llegó a los penaltis para vencer al Utrecht. Maarten Paes detuvo dos lanzamientos, mientras que el Ajax anotó todos los suyos.

El técnico admite que el plantel ensayó penaltis toda la semana pese a su escepticismo: «En el último entrenamiento los jugadores practicaron. Les dije que no era necesario; sinceramente, no creo en ello».

“Nunca es lo mismo”, explica García. “Pero lo más importante es la sensación de los jugadores. Cualquier futbolista profesional puede fallar o marcar un penalti”.

Al final de la rueda de prensa, García se detuvo un instante: «Quiero añadir una cosa; no sé si esta será mi última rueda de prensa, pero quiero dar las gracias a todos los aquí presentes. Espero que hayáis disfrutado de las ruedas de prensa tanto como yo».

Parece, pues, que este fue su último partido al frente del Ajax. Míchel, que descendió el sábado con el Girona, sigue siendo el candidato principal para dirigir al equipo la próxima temporada en el Johan Cruijff ArenA. Jordi Cruijff está muy impresionado con él.

Además, García no es el único que se va: Wout Weghorst también anunció su salida en ESPN. Esto confirma lo adelantado por Algemeen Dagblad: este verano 17 jugadores dejarán el Ajax.