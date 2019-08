Los jugadores de Limón hacen huelga para que les paguen lo adeudado

Primera División de Costa Rica: Los futbolistas del colista del Apertura anunciaron que no saldrán al campo ante Saprissa si no cobran.

No da para más. Los jugadores de Limón FC anunciaron este lunes que no se entrenarán ni jugarán el próximo domingo ante Saprissa si no les pagan lo que le deben de salarios.

Lo cierto es que, según everardoherrera.com, los futbolistas del colista del Apertura llevan de tres a seis meses sin cobrar, según el caso.

Edder Nelson, jugador de la Tromba del Caribe, confirmó que decidieron no practicar hasta que la situación no se normalice. Este lunes, por lo pronto, el plantel fue al estadio Juan Gobán Quiróis pero no se entrenó.

Cabe destacar que este grupo ya intentó encontrar alguna solución cuando se reunieron la semana pasada con Asociación de Jugadores Profesionales, liderada por el ex futbolista Alejandro Sequeira.