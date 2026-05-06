«Los jugadores de Curaçao han perdido la paciencia con Fred Rutten; a todos les encanta Dick Advocaat»

A principios de año, Dick Advocaat hizo historia al llevar a Curazao al Mundial por primera vez. Sin embargo, el técnico de La Haya (78) renunció poco después por motivos familiares, y ahora Fred Rutten dirige el equipo. Johan Derksen afirmó en Vandaag Inside que «la isla y los jugadores» prefieren a Advocaat, quien podría regresar.

En febrero, el técnico renunció al cargo por la enfermedad de su hija; ahora, al mejorar esta, estaría dispuesto a regresar, pero no quiere pedirle a Rutten que renuncie.

«La situación familiar de Dick ha mejorado un poco», explica Derksen. «A Dick le gustaría ir, pero no quiere desbancar a Fred».

«Lo entiendo, pero toda la isla y todos los jugadores ya están hartos de Fred, porque finge que quiere ganar el Mundial con ese grupo. Y eso no va a pasar», opina Derksen.

«Si la federación de Curaçao le explica a Fred la situación, él entenderá. Dick es de la isla y todos allí lo adoran. Se retiró por circunstancias».

«En realidad, Fred debería llamar a Dick y decirle: “El mérito es tuyo, si quieres ir, te dejo el puesto”. Dick también es parte del equipo y, para el crecimiento de Curaçao, es más útil que Fred», concluye Derksen.

Por ahora se desconoce quién dirigirá a Curazao en junio. El equipo debutará el 14 contra Alemania, luego enfrentará a Ecuador (21 de junio) y a Costa de Marfil (25 de junio).