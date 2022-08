Los jugadores dan la razón al Real Madrid: no es necesario fichar un atacante

El Real Madrid demostró ante el Almería que tiene respuestas de sobra para solventar partidos que se le ponen cuesta arriba

El Real Madrid ha demostrado este domingo que tiene respuesta. El equipo blanco no tuvo un estreno fácil al encajar un gol a los cinco minutos y tuvo que ir a remolque durante todo el partido ante un rival que hizo todo lo posible para que los goles del equipo de Ancelotti no llegasen.

Si bien está claro que el equipo madridista solo tiene un delantero puro debido a que Mariano no cuenta, el vigente campeón ha dejado claro que generar ocasiones de gol no será un problema. Hasta 29 remates protagonizó ante el Almería este domingo para remontar el partido.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Prácticamente un remate cada tres minutos evidencian que el equipo está hecho. Los entrenadores siempre lo dicen en las ruedas de prensa: lo que de verdad es un problema es no generar ocasiones, no la falta de acierto. El gol muchas veces es azar y puede depender de muchos factores, pero el ser capaz de crear oportunidades es trabajo de equipo y el Real Madrid ha evidenciado en su estreno liguero que eso no parece que vaya a ser un problema.

Valverde se asienta como extremo

Ancelotti rotó ante el Almería, tal y como se esperaba, pero Fede Valverde se mantuvo en la banda derecha en lugar de pasar al centro del campo. Un movimiento que puede dar más minutos en las futuras rotaciones a Dani Ceballos que a Marco Asensio, el cual no jugó minuto alguno en un partido en el que hubo que remontar y en el que no estaba Rodrygo... mala pinta para el balear.

Valverde fue el más certero de los rematadores del Real Madrid: sus cuatro intentos fueron a puerta, pero todos se encontraron con Fernando. Fue el segundo jugador que más remató del equipo junto a Vinicius y tras Benzema (7).

Al uruguayo cada vez se le ve más cómodo por la banda, exhibiendo su descomunal potencia, la cual le ayuda a generar ocasiones y realizar centros peligrosos que Benzema y Vinicius aprovecharán durante la temporada. En la Supercopa estuvo a un enorme nivel y este domingo ante el Almería volvió a ser de los mejores. Para Ancelotti es un fijo y su juventud y poderío físico le permitirán, además, ser de los que menos rote del equipo.