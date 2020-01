Los goleadores cafeteros brillaron en Europa este fin de semana

El pasado fin de semana fue bastante productivo para los artilleros colombianos en Europa. No había sido común a lo largo de la temporada que marcan en la misma jornada los principales goleadores delanteros de cafeteros que militan en el viejo continente.

A continuación un repaso por goles colombianos del fin de semana.

El samario fue titular y lideró con un tremendo golazo la victoria 0-3 del sobre el Konyaspor, en el duelo por la jornada 19 de la Superliga Turca. Este fue el sexto gol del Tigre con la casaca del Cim-Bom. Lastimosamente se fue con molestias y aún estamos a la espera de saber la magnitud de su lesión.

El delantero atlanticense marcó su primer gol de la temporada en La Liga en la victoria 2-1 del en campo del . y rompió una racha de 279 días sin anotar en dicha competición, aunque ya lo había hecho y por triplicado en la ante el modesto Comillas.

El delantero juvenil cafetero dijo presente en la victoria 2-3 del en casa del Heracles en duelo por la jornada 20 de la . Fue su sexto tanto en lo que va de la temporada (4 en Liga y 2 en ).

El Toro volvió al gol tras su complicada lesión muscular que lo tuvo fuera de los campos casi tres meses. Lo hizo desde el punto penal en la paliza histórica del 7-0 en casa del . Además se convirtió en el primer colombiano en marcar 70 goles en la .

Sin lugar a dudas, fue el delantero más productivo de la jornada pues ingresó desde el banco y marcó dos goles en tan solo dos minutos, sentenciando la golada del Atalanta al Torino. El primero lo hizo desde los doce pasos y el segundo como goleador llegando desde atrás. Fue su tanto número 12 en la Serie A y se ubica sexto en la tabla de goleadores.

#TorinoAtalanta | 0-7 | 88'



⚽️ GOOOOOOOOOOL LUIIIIIIIIIS MUUURIEEEEEL!!!!!



NON VI STIAMO DIETRO 🤪 WE CAN'T KEEP UP GUYS!!!#SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/P6uz65A17z