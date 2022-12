Los fierros de los gimnasios se oxidan, la tierra del potrero no

El Mundial de Cristiano y Messi fue una radiografía del valor de su juego. Uno, dependiente del físico. Otro, de la inspiración y el talento.

Cristiano Ronaldo es uno de los grandes jugadores de la historia. No tiene ningún sentido cuestionar a un delantero que marcó 820 goles, que ganó cinco Champions League (una con el Manchester United, cuatro con el Real Madrid), que consiguió la Eurocopa con su Selección. El portugués es intocable.

Pero el fútbol, guiado por un afán de comparaciones y una era marketinera en la que presentar un duelo vendía más que cualquier cosa, generó una de las injusticias más grandes: poner a CR a la altura de Lionel Messi.



Cristiano es un jugador de época que casi siempre estuvo por encima del resto.

Messi, en cambio, es un futbolista con un aura diferencial. Es muy desigual que alguien lo haya puesto en el mismo calibre que al portugués. Esto siempre fue así, incluso cuando CR ganaba Champions y el argentino se estampaba en diferentes instancias del torneo más importante (Roma, Liverpool, Bayern Munich). Pero en el Mundial Qatar 2022 la situación quedó más expuesta que nunca.

A los 35 años, Messi se retira de los Mundiales a lo grande. Pase lo que pase, su torneo ya tuvo toda la épica que se podía pedir. A los 37, Cristiano se despide sin conseguir prácticamente nada. Terminó en el banco de suplentes, eliminado por un equipo que en los papeles tenía menos jerarquía (luego demostró que no era así) con un entrenador convencido de que un delantero que hizo menos de 50 goles para el Benfica y aún no brilló ni en un partido de la zona de grupos de la Champions League era más que él.

Pero todo tiene que ver con una forma, un estilo, un ADN. Cristiano Ronaldo siempre se mostró orgulloso por ser fruto de su trabajo. Vive en el gimnasio, come siempre sano, toma mucha agua. Su juego está atado a una condición física específica. Precisa saltar más alto, picar con mayor velocidad, estirarse más que el resto y chocar con la potencia máxima. Necesita mantener el ritmo, ser explosivo, patear fuerte.

Hasta la temporada pasada, le alcanzó: aunque el Manchester United no alcanzó ningún objetivo (afuera de la clasificación de la Champions League), el Bicho fue uno de los estandartes del conjunto dirigido por Solskjaer. Marcó 24 goles en 39 partidos. En la 22/23, los números cambiaron: 3 tantos en 16 juegos.

Más allá de los datos, hay algunas evidencias del juego que llaman la atención. En Manchester United y en Portugal, CR no terminó de encontrar su lugar en el mundo. No hace diferencia por las bandas ni se convirtió en un supergoleador que vive en el área y sentencia. Esas jugadas en las que bailaba por encima del balón para salir a uno de los dos costados del defensor y rematar quedaron en un movimiento de publicidad porque carece de esa explosión para dejar atrás a un rival.

Los números de Messi en la 21/22 son peores que los de Cristiano, con 11 goles en 34 partidos, pero no así los de la 22/23: 12 tantos en 19 encuentros. Un reencuentro justo antes del Mundial.

Pero, más allá de si marca o no goles, el fútbol de Messi parece inalterado. Guarda energías, no precisa participar de todas las jugadas, por momentos camina. Como a veces percibe que no le dará el sprint para hamacarse a la derecha, salir a la izquierda y meter el remate al arco -su clásico-, está yendo al sector derecho con la idea de descargar o buscar una pared.

La cintura de Messi rompe piernas fuertes y fibras rapidísimas. Su cabeza, ese radar otorgado por algún dios del fútbol, descompone rígidos sistemas tácticos. Su pegada (en los golazos ante México y Australia, por ejemplo) destruye barreras. Cambia de direcciones y velocidades, engaña a todos.

Ronaldo y Messi son dos formas diferentes de jugar al fútbol. Uno, fruto del trabajo y la competencia, de una mentalidad sagrada y un físico privilegiado. Otro, hijo de la calle y el polvo. Acostumbrado a la pelota pegada al pie para que se no escape por un pozo. Su juego no envejece.

En este Mundial, se siente que las cosas quedaron definitivamente en su lugar. Los fierros de los gimnasios se oxidan, la tierra del potrero no.