Los fichajes frustrados de futbolistas mexicanos a Europa

En GOAL te presentamos los fichajes frustrados de mexicanos para el futbol europeo.

El futbol mexicano no suele ser un constante exportador de jugadores al Viejo Continente, donde no pueden cristalizarse las aspiraciones por diferentes motivos, principalmente por lo económico que en gran medida exigen los clubes dueños de los derechos federativos.

A diferencia del futbol de los Estados Unidos, el balompié mexicano no cuenta con las suficientes conexiones, desde alianzas o socios comerciales, toda vez que son muy mínimos los casos de clubes como el Pachuca con el Ajax de Amsterdam.

Por ello, llegan al punto de frustrarse algunos de los posibles movimientos a clubes en Europa, toda vez que el tema económico muchas veces llega a ser un impedimento, pues no es suficiente por momentos para los equipos de la Liga MX.

El último caso de ellos es el de Uriel Antuna, quien no pudo llegar al Panathinaikos de Grecia pues no hubo un arreglo econmico por las exigencias de Chivas y Cruz Azul, quienes comparten porcentajes en los derechos federativos del Brujo.

En GOAL te presentamos los casos de fichajes frustrados a Europa:

OSWALDO ALANÍS (GETAFE DE ESPAÑA)

Getty

Alanís había reportado con el Getafe de España, donde no se hizo mucho ruido desde su llegada y su contratación terminó por caerse debido a que no entró entre las peticiones del nuevo entrenador de los Azulones.

URIEL ANTUNA (PANATHINAIKOS DE GRECIA)

Cuando todo parecía que Uriel Antuna podría volver a Europa, el seleccionado nacional no pudo salir al futbol de Grecia pues no hubo un arreglo económico y el Panathinaikos terminó retirando la oferta.

EDSON ÁLVAREZ (CHELSEA)

Getty

El Machín no ha dejado de brillar con el Ajax, lo que le valió que estuviera entre los planes del cuerpo técnico del Chelsea, aunque su fichaje no pudo concretarse pues los holandeses no tuvieron suficiente tiempo para hacerse de un refuerzo que pudiera cubrir su posible baja.