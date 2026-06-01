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Santi Gimenez, MexicoGetty
Daily Loos

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Los (ex)jugadores de la Eredivisie ya tienen más claridad: otros dos países anuncian sus listas para el Mundial

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Australia y México ya revelaron su lista para el Mundial. Mateo Chávez (AZ), Santiago Giménez (ex Feyenoord) y Edson Álvarez (ex Ajax) se preparan para el torneo en Estados Unidos, Canadá y México.

El seleccionador, Javier Aguirre, ya había presentado hace semanas una preselección de 55 jugadores en la que no figuraban los exjugadores del PSV Hirving Lozano ni Erick Gutiérrez. Ahora se suma un tercer exjugador del PSV: Richard Ledezma.

El lateral regresó este verano a México, al Deportivo de Guadalajara, como agente libre, pero eso no le ha valido un billete para el Mundial. El tres veces internacional se queda fuera.

Sí entran Álvarez, Giménez —pese a su difícil temporada en el AC Milan— y el exajaxista Jorge Sánchez. También el defensa del AZ Mateo Chávez, quien, aunque no es titular indiscutible en Alkmaar, convenció a Aguirre.

Destaca también Guillermo Ochoa: el portero de 40 años busca su sexto Mundial.

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El lateral del Feyenoord, Jordan Bos, también fue convocado por el seleccionador australiano Tony Popovic. A sus 26 internacionalidades, el defensa izquierdo debutará en un Mundial. También fue llamado el centrocampista del Heracles Almelo, Ajdin Hrustic.

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