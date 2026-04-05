Los espectadores del FC Volendam - Feyenoord arremeten contra el protagonista: «¡Fuera ese tipo!»

El Feyenoord volvió a perder valiosos puntos el domingo por la tarde en la lucha por el segundo puesto. En su visita al FC Volendam, el equipo de Robin van Persie se quedó en un insulso 0-0, en un partido en el que las ocasiones fueron escasas y el nivel, muy bajo. Los espectadores hablan sobre todo del árbitro Allard Lindhout, que acaparó la atención con algunas decisiones discutibles.

La frustración de los aficionados del Feyenoord se centra, entre otras cosas, en el decepcionante juego de su propio equipo, pero también en el árbitro Allard Lindhout. La irritación fue visiblemente creciente, sobre todo en la segunda parte.

El momento más comentado tuvo lugar en el minuto 68, cuando Ayase Ueda fue derribado con una entrada en el área. El balón no estaba cerca y parecía justificable pitar penalti, pero Lindhout dejó seguir el juego y tampoco intervino el VAR, Dennis Higler. Esto provocó incredulidad en el Feyenoord, que ya había visto cómo se desestimaba una situación similar anteriormente.

Tampoco se sancionó una dura entrada sobre Sterling, aunque Mawouna Amevor también tocó parcialmente el balón. El entrenador del Feyenoord, Robin van Persie, recibió una tarjeta amarilla poco antes por protestar tras una falta no pitada sobre Ueda. La suma de estas decisiones provocó una ira creciente tanto dentro como fuera del campo, lo que dio lugar a la sensación de que el Feyenoord estaba siendo perjudicado por el arbitraje.

En las redes sociales se desata la crítica contra el árbitro. Los espectadores hablan de «arbitraje escandaloso» y señalan varios momentos en los que, según ellos, el Feyenoord debería haber recibido un penalti, criticando también expresamente el papel del VAR Higler.

«El Feyenoord está jugando fatal, pero qué mal lo hace Lindhout. Penaltis clarísimos. Una y otra vez», se lee en X. Otro aficionado escribe: «Si Lindhout no lo ve, está el VAR, pero parece que tampoco hace nada».

En FR12 también predomina la indignación por el nivel del propio Feyenoord. «83 minutos y dos tiros a puerta contra el Volendam», reza un comentario elocuente. También se escuchan duras críticas hacia el cuerpo técnico: «Con este entrenador sabes que no hay nada que hacer y que no va a salir nada bien», mientras que otro suspira: «Aficionado desde 1970, pero esto me duele a la vista».

Otro comenta en X: «Tienen que obligar a Lindhout a dejarlo, esto es realmente inaceptable».