Los clubes más poderosos siguen impulsando la Superliga, a expensas de la UEFA

Madrid, Barça y Atleti serían participantes “fijos” y habría “invitaciones” para Valencia CF y Sevilla FC

Para algunos es un cambio necesario. Para otros, es la ruina del fútbol. La posibilidad de la Superliga de clubes ocupa el centro del debate del fútbol mundial y tiene tantos detractores como partidarios. Todo comenzó con la denuncia del presidente de la Federación de , Michael Van Praag, que acusó al Real Madrid de instigar la creación de la Superliga europea y la desaparición de la , a finales de 2018: "Fue una amenaza, pero no por parte del Bayern de Múnich, sino por el , y fue seria, utilizaron palabras que no quiero repetir", comentó.

Dos posturas enfrentadas: Superliga SI vs. Superliga NO

En el lado del “no” a la Superliga aparecen FIFA, UEFA y sobre todo, , liderada por su presidente, Javier Tebas. Creen que acabará devastando las competiciones nacionales y arruinando a miles de clubes modestos. A favor de la Superliga está la ECA y varios presidentes de clubes europeos, liderados por Gianni Agnelli, presidente de la , y por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, que lleva años soñando con dar forma a esta nueva competición. Los impulsores de la Superliga a expensas de la UEFA creen que el nuevo torneo podría estar listo para finales de 2022, aunque parece una previsión realmente optimista. Otros creen que, si el proyecto quiere triunfar y acabar con la resistencia de FIFA y UEFA, debería esperar a ser presentado y aprobado en el año 2024.

Madrid, Barça y Atleti, participantes españoles "fijos" de la Superliga

Según fuentes solventes consultadas por Goal, el proyecto de Superliga europea está todavía muy verde, en fase embrionaria, aunque continúa vivo por la insistencia de la ECA y de los presidentes de varios clubes poderosos de Europa. A pesar de las advertencias de FIFA, UEFA o LaLiga, al menos una decena de equipos habrían confirmado ya, de manera privada, su disposición a participar en este nuevo torneo. Según ha podido saber Goal, la competición constaría de 20 equipos, los partidos serían intersemanales y la competición adoptaría un sistema de todos contra todos, resuelto con un playoff final en formato ‘Final Four’ que se disputaría en una sede fija. Los clubes europeos que ya habrían dado ‘luz verde’ a la participación en una hipotética Superliga serían Real Madrid, FC y Club por ; , , As y Juventus de Turín por ; , , y por ; por y Bayern de Múnich por .

Habría un sistema de 'invitación' anual para otros clubes

Fuentes consultadas por Goal consideran que, aunque la competición, en principio, constaría de 18 participantes, equipos como el CF o el FC podrían ser aspirantes a una “wild card” (una invitación puntual) para participar en el torneo. En esa misma disposición y tesiitura estarían otros clubes europeos como , Hotspurs (Inglaterra), AS Roma (Italia), (Alemania), Olympique de (Francia), y ( ), entre otros.

Madrid y Barça, de la mano en la Superliga

Florentino Pérez ha sido el gran impulsor del torneo desde hace años y si él sigue siendo el presidente del Real Madrid, el conjunto blanco apoyaría firmemente esta competición, porque considera que multiplicaría los ingresos económicos del club. En cuanto al Barça, el ya dimitido Josep María Bartomeu anunció públicamente que el club había firmado documentos para afiliarse a la potencial creación de una Superliga. Madrid y Barça seguirán su particular alianza en este sentido. Eso sí, está por ver si el próximo presidente azulgrana apoya los postulados de la Superliga, como Bartomeu. En cuanto al Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, no es partidario de abandonar competiciones UEFA y cree que la Superliga podría dañar el fútbol doméstico, pero cree que, si se acaba jugando este torneo, no podrá privar de eso a sus abonados.

Tebas y Ceferin, LaLiga y la UEFA, contra la Superliga

Por su parte, Javier Tebas, presidente de la Liga, tiene claro que blancos y azulgranas van de la mano en ese proyecto: “Bartomeu estaba dirigido por Floretino. Eso es lo que creo. Esta liga ha sido el sueño del presidente del Real Madrid... Ha trabajado para ello desde hace mucho tiempo, no es nada nuevo. Pero es un grave error, no entiende las graves consecuencias financieras que va a generar", dijo en una entrevista concedida a Associated Press. Fuentes de LaLiga consultadas por Goal insisten en que el proyecto de la Superliga está muy verde, que no tiene base y que acabará fracasando, porque no puede desarrollarse sin vulnerar las competiciones nacionales. Para Tebas es un proyecto de "barra de bar a las cinco de la madrugada".

¿Y la UEFA, qué? Pues el presidente Alekasanser Ceferin sigue defendiendo el formato de la Champions League, que podría llegar a desaparecer. Considera que es un plan descabellado y que el plan obedece a una trama egoísta y ególatra. Ceferin considera que esta Superliga “arruinaría el fútbol y su mundo; para los jugadores, los seguidores y todos los relacionados con el mundo del fútbol. Todo por el beneficio de muy pocas personas", aseguró.