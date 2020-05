Los clubes de la Premier League votan a favor de la vuelta de los entrenamientos

Los 20 clubes han respaldado por unanimidad la entrada en vigor de un plan para volver a entrenar y trabajar para la vuelta de la competición.

La Premier League va dando pasos para poder reanudarse. Este lunes se ha celebrado una reunión de los 20 clubes que han decidido por unanimidad que se pueda volver a los entrenamientos grupales a partir de esta semana como primer paso del protocolo para que se reanude la competición.

Desde esta temporada puedes seguir toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

"Los accionistas de la Premier League votaron hoy por unanimidad a favor del regreso a los entrenamientos en grupos pequeños desde mañana por la tarde, el primer paso para reiniciar la Premier League, cuando sea seguro hacerlo.



Step One of the Return to Training Protocol permite a los equipos entrenar mateniendo el distanciamiento social. Los entrenamientos con contacto aún no están permitidos.



Esta primera etapa ha sido acordada tras consultar con jugadores, entrenadores, los médicos de los clubes de la Premier League, expertos independientes y el Gobierno. Los protocolos médicos estrictos del más alto nivel garantizarán que todos vuelvan a los entrenamientos en el entorno más seguro posible.



La salud y el bienestar de todos los participantes es la prioridad de la Premier League, y el regreso seguro al entrenamiento es un proceso que irá paso a paso. El trabajo ahora continuará con jugadores, gerentes, clubes, PFA y LMA a medida que se desarrollen protocolos para la vuelta de los entrenamientos con contactos", explica el comunicado de la Premier.

Asimismo, los clubes se han emplezado para trabajar juntos en futuras reuniones sobre cómo serán los protocolos para retomar los entrenamientos con completa normalidad en las próximas semanas y en última instancia las medidas para que se puedan disputar los partidos que quedan.

El artículo sigue a continuación

Unas horas antes, el ministro de Cultura de Gran Bretaña, Oliver Dowden, ha reconocido que están trabajando para que el fútbol pueda reanudarse en a mediados del mes de junio aunque siempre con estrictas medidas de seguridad.

“Lo que buscamos, pero no está todo decidido, es terminar la temporada a puerta cerrada desde mediados de junio en adelante . Tuve algunas discusiones constructivas el jueves con la FA, la EFL y la Premier League. Estamos trabajando duro con ellos para intentar volver. El objetivo es mediados de junio, pero la prioridad número uno es la seguridad pública. Si podemos hacer esto de una forma segura. Les gusta que otros deportes estén intentando regresar a puerta cerrada. Estamos avanzando y buscamos volver en junio", explicó a Sky.