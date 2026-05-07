Los clubes de la Eredivisie hacen cola para fichar al «hermano de», que destaca en los play-offs

Emmanuel Poku atrae mucho interés. El rápido extremo del Almere City está a punto de dar un salto, según dijo el periodista Chris Tempelman el jueves en VI ZSM. FC Twente y Go Ahead Eagles lo siguen de cerca.

Poku, de 20 años, brilla en los play-offs de la Keuken Kampioen junto a su compañero de la misma edad, Marley Dors.

Si el club no logra el ascenso a la VriendenLoterij Eredivisie, ambos cuentan con alternativas para llegar a la máxima categoría de los Países Bajos.

Tempelman habló con Poku el miércoles: «Está centrado en el ascenso, pero sabe que debe dar el salto a la Eredivisie o incluso al extranjero; está preparado».

En 47 partidos oficiales con el Almere ha marcado 11 goles y dado 8 asistencias.

«Le recomendaría a Poku que diera el salto a la Eredivisie. Sé que está en el punto de mira del FC Twente y ayer me enteré de que también le sigue el Go Ahead Eagles», concluye Tempelman.

Emmanuel es el hermano menor de Ernest (22), que el verano pasado pasó del AZ al Bayer Leverkusen.