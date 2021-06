Los clásicos del Torneo de la Liga Profesional de Fútbol 2021: fecha y sede de los duelos tradicionales

Es el partido que primero buscan los hinchas en el fixture. Para el certamen que se viene, fueron programados en fechas especiales.

Lo primero que quieren saber los fanáticos cuando se conoce el fixture de un campeonato es cuándo enfrentan a su tradicional rival. La Liga Profesional de Fútbol argentino, en su edición 2021 rotulado Torneo de la Liga Profesional de Fútbol 2021, no es la excepción, aunque habrá particularidades a la hora de definir la fecha y la sede de estos encuentros.

El certamen de la máxima categoría vuelve a la normalidad que tuvo hasta la Superliga 2019-20: 25 fechas, todos contra todos, a una rueda y el que más puntos suma será el campeón. Y a diferencia de otros torneos del pasado, esta vez no habrá una fecha especial para los clásicos, como así tampoco se necesitará de un choque "interzonal".

Además, la organización consideró que siete enfrentamientos cuentan con el requisito para ser considerado "clásico": Boca - River, Independiente - Racing, San Lorenzo - Huracán, Rosario Central - Newell's, Estudiantes - Gimnasia, Colón - Unión y Banfield - Lanús.

La idea original era programar estos partidos en las fechas impares, entre la 5 y la 17, para evitar que ocurran al inicio o sobre el final del certamen. Claro está, habrá cinco fechas entre semana, ya que no solo no hay 25 fines de semana entre el 18 de julio y el 11 de diciembre, sino que además no se podrá jugar en las jornadas de Elecciones Primarias y Generales.

Finalmente, se definió que el Superclásico se juegue en la fecha 14, el domingo 3 de octubre. Además, así se jugará el resto:

Fecha 5: Independiente - Racing

Fecha 7: Newell's - Rosario Central

Fecha 16: Lanús - Banfield

Fecha 18: Huracán - San Lorenzo

Fecha 24: Gimnasia - Estudiantes

Fecha 25: Unión - Colón